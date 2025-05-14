Нарышкин: соперники Москвы вынашивают планы о смене власти в России
Москва видит, что геополитические оппоненты России раздражены ее величием и вынашивают планы о смене госруководства в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина.
Директор СВР отметил, что принадлежность территории Сахалина к России неоспорима и регион успешно развивается в составе страны.
«Изучение истории, в том числе истории 100-летней давности, вокруг событий, связанных с освобождением Северного Сахалина от японской оккупации, остается очень актуальным», – объяснил Нарышкин (цитата по ТАСС). По его мнению, нужно делать верные выводы, исходя из прошлых событий.
Нарышкин также допускает провокации Великобритании против России. По его данным, британские спецслужбы «довольно активно проводят такую грубую линию» и Москва это видит.