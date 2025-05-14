Нарышкин: соперники Москвы вынашивают планы о смене власти в России

«Изучение истории, в том числе истории 100-летней давности, вокруг событий, связанных с освобождением Северного Сахалина от японской оккупации, остается очень актуальным», – объяснил Нарышкин (цитата по ТАСС). По его мнению, нужно делать верные выводы, исходя из прошлых событий.