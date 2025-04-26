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Нарышкин допустил провокации Великобритании против России

Ведомости

Великобритания может пойти на провокации против России, это может произойти на территории любого государства, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», – сказал он. 

По его словам, Москва видит, что британские спецслужбы «довольно активно проводят такую грубую линию», в первую очередь в отношении РФ. 

В декабре 2024 г. в СВР заявили, что американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. По мнению службы, подобные провокации рассчитаны на то, чтобы побудить Москву к эвакуации своих военных из Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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