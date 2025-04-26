Нарышкин допустил провокации Великобритании против России
Великобритания может пойти на провокации против России, это может произойти на территории любого государства, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», – сказал он.
По его словам, Москва видит, что британские спецслужбы «довольно активно проводят такую грубую линию», в первую очередь в отношении РФ.
В декабре 2024 г. в СВР заявили, что американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. По мнению службы, подобные провокации рассчитаны на то, чтобы побудить Москву к эвакуации своих военных из Сирии.