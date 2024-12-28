В службу поступили сведения, что уходящая администрация США и власти Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены «не допустить стабилизации обстановки» в стране, говорится в сообщении. Лондон и Вашингтон, как отмечается, стремятся поддерживать на Ближнем Востоке «состояние хаоса» и исходят из того, что так они смогут «обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах"». Планам США и Британии препятствует военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, которое до сих пор выступает «значимым фактором региональной стабильности», считают в СВР.