СВР: спецслужбы США и Британии готовят атаки на военные базы России в Сирии
Американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии, подобные провокации рассчитаны на то, чтобы побудить Москву к эвакуации своих военных из Сирии, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
В службу поступили сведения, что уходящая администрация США и власти Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены «не допустить стабилизации обстановки» в стране, говорится в сообщении. Лондон и Вашингтон, как отмечается, стремятся поддерживать на Ближнем Востоке «состояние хаоса» и исходят из того, что так они смогут «обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах"». Планам США и Британии препятствует военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, которое до сих пор выступает «значимым фактором региональной стабильности», считают в СВР.
По данным СВР, для устранения «помехи» британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, исполнить которые, как предполагается, должны боевики ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), освобожденные из тюрем после свержения Асада.
«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», – говорится в сообщении.
Боевики получили для выполнения этой работы ударные беспилотники, а в целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам военное командование США и Великобритании «дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГИЛ, о чем боевиков заранее уведомляют», утверждает СВР.
Администрация президента США Джо Байдена посоветовала команде избранного лидера Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ, заявил в декабре советник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, с момента падения правительства Асада группировка начала искать любые возможности для восстановления, роста, распространения, а также создания платформы, «с которой можно угрожать США и американцам по всему миру».