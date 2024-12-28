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СВР: спецслужбы США и Британии готовят атаки на военные базы России в Сирии

Ведомости

Американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии, подобные провокации рассчитаны на то, чтобы побудить Москву к эвакуации своих военных из Сирии, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В службу поступили сведения, что уходящая администрация США и власти Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены «не допустить стабилизации обстановки» в стране, говорится в сообщении. Лондон и Вашингтон, как отмечается, стремятся поддерживать на Ближнем Востоке «состояние хаоса» и исходят из того, что так они смогут «обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах"». Планам США и Британии препятствует военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, которое до сих пор выступает «значимым фактором региональной стабильности», считают в СВР.

По данным СВР, для устранения «помехи» британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, исполнить которые, как предполагается, должны боевики ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), освобожденные из тюрем после свержения Асада.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами ИГИЛ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», – говорится в сообщении.

Боевики получили для выполнения этой работы ударные беспилотники, а в целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам военное командование США и Великобритании «дало указание своим ВВС продолжить нано­сить удары по позициям ИГИЛ, о чем боевиков заранее уведомляют», утверждает СВР.

Администрация президента США Джо Байдена посоветовала команде избранного лидера Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ, заявил в декабре советник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, с момента падения правительства Асада группировка начала искать любые возможности для восстановления, роста, распространения, а также создания платформы, «с которой можно угрожать США и американцам по всему миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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