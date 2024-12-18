Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Администрация Байдена рекомендовала команде Трампа сохранять присутствие в Сирии

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена посоветовала команде избранного лидера Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ ( ИГ, «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан объяснил, что с момента падения правительства Асада, ИГИЛ начал искать любые возможности для восстановления, роста, распространения, а также создания платформы, «с которой можно угрожать США и американцам по всему миру». Он добавил, что именно поэтому уже через несколько часов после входа сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) в Дамаск, Байден приказал американским военным нанести удары по ИГИЛ.

«Мы будем вынуждены продолжать эти действия. Таким образом, первый пункт – это необходимость иметь возможность действовать против ИГИЛ на востоке. И это то, что мы рекомендовали новой администрации», – сказал Салливан на мероприятии в Нью-Йорке. – Это необходимо для того, чтобы не повторился сценарий 2014–2015 гг., когда ИГИЛ стремительно захватил восточную Сирию и западный Ирак, что вынудило США задействовать значительные военные силы для их разгрома».

Салливан также подчеркнул важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с ИГИЛ.

Представитель Белого дома отметил, что в частности курды должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы они продолжили выполнять задачу по охране тюрем, в которых содержатся тысячи террористов. 

 «Если все они окажутся на свободе, это станет серьезной угрозой как для региона, так и для США. Мы должны поддерживать курдов, и президент Байден намерен это делать», – заверил Салливан.

8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных