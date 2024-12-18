Администрация Байдена рекомендовала команде Трампа сохранять присутствие в Сирии
Администрация президента США Джо Байдена посоветовала команде избранного лидера Дональда Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ ( ИГ, «Исламское государство»,
Салливан объяснил, что с момента падения правительства Асада, ИГИЛ начал искать любые возможности для восстановления, роста, распространения, а также создания платформы, «с которой можно угрожать США и американцам по всему миру». Он добавил, что именно поэтому уже через несколько часов после входа сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) в Дамаск, Байден приказал американским военным нанести удары по ИГИЛ.
«Мы будем вынуждены продолжать эти действия. Таким образом, первый пункт – это необходимость иметь возможность действовать против ИГИЛ на востоке. И это то, что мы рекомендовали новой администрации», – сказал Салливан на мероприятии в Нью-Йорке. – Это необходимо для того, чтобы не повторился сценарий 2014–2015 гг., когда ИГИЛ стремительно захватил восточную Сирию и западный Ирак, что вынудило США задействовать значительные военные силы для их разгрома».
Салливан также подчеркнул важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с ИГИЛ.
Представитель Белого дома отметил, что в частности курды должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы они продолжили выполнять задачу по охране тюрем, в которых содержатся тысячи террористов.
«Если все они окажутся на свободе, это станет серьезной угрозой как для региона, так и для США. Мы должны поддерживать курдов, и президент Байден намерен это делать», – заверил Салливан.
8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.