Администрация Байдена рекомендовала команде Трампа сохранять присутствие в Сирии

«Мы будем вынуждены продолжать эти действия. Таким образом, первый пункт – это необходимость иметь возможность действовать против ИГИЛ на востоке. И это то, что мы рекомендовали новой администрации», – сказал Салливан на мероприятии в Нью-Йорке. – Это необходимо для того, чтобы не повторился сценарий 2014–2015 гг., когда ИГИЛ стремительно захватил восточную Сирию и западный Ирак, что вынудило США задействовать значительные военные силы для их разгрома».