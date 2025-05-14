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/ Политика

Путин обсудил с Орловым борьбу с пожарами в Амурской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с губернатором Амурской области Василием Орловым. Они обсудили ситуацию с природными пожарами в регионе и принимаемые меры по их ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор доложил главе страны о ситуации с возгораниями и о принимаемых мерах по борьбе с ними.

13 мая сообщалось, что пожарные защищают от огня город Циолковский, расположенный вблизи космодрома Восточный. По данным МЧС, из-за сильного ветра и сухой погоды огонь там быстро распространялся, охватив растительность на протяжении 8 км по фронту. Для борьбы с пожарами были задействованы более 70 спасателей и свыше 20 единиц специальной техники. Позже огонь там подошел почти вплотную к закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО), где проживают сотрудники космодрома Восточный. Выезд из населенного пункта был практически невозможен из-за горящих деревьев вдоль трасс. Однако к 01:00 местного времени 14 мая возгорание удалось полностью ликвидировать.

Прокуратура Амурской области сообщила о серьезных последствиях пожаров. Так, сгорел мост на 108-м км автомобильной дороги Зея – Поляковский. Из-за этого населенный пункт остался без дорожного сообщения. Ведомство организовало проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности. Восстановительные работы и создание объездного пути там были взяты на особый контроль.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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