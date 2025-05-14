Путин обсудил с Орловым борьбу с пожарами в Амурской области
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с губернатором Амурской области Василием Орловым. Они обсудили ситуацию с природными пожарами в регионе и принимаемые меры по их ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Губернатор доложил главе страны о ситуации с возгораниями и о принимаемых мерах по борьбе с ними.
13 мая сообщалось, что пожарные защищают от огня город Циолковский, расположенный вблизи космодрома Восточный. По данным МЧС, из-за сильного ветра и сухой погоды огонь там быстро распространялся, охватив растительность на протяжении 8 км по фронту. Для борьбы с пожарами были задействованы более 70 спасателей и свыше 20 единиц специальной техники. Позже огонь там подошел почти вплотную к закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО), где проживают сотрудники космодрома Восточный. Выезд из населенного пункта был практически невозможен из-за горящих деревьев вдоль трасс. Однако к 01:00 местного времени 14 мая возгорание удалось полностью ликвидировать.
Прокуратура Амурской области сообщила о серьезных последствиях пожаров. Так, сгорел мост на 108-м км автомобильной дороги Зея – Поляковский. Из-за этого населенный пункт остался без дорожного сообщения. Ведомство организовало проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности. Восстановительные работы и создание объездного пути там были взяты на особый контроль.