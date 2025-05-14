Путин обсудил с Орловым борьбу с пожарами в Амурской области

13 мая сообщалось, что пожарные защищают от огня город Циолковский, расположенный вблизи космодрома Восточный. По данным МЧС, из-за сильного ветра и сухой погоды огонь там быстро распространялся, охватив растительность на протяжении 8 км по фронту. Для борьбы с пожарами были задействованы более 70 спасателей и свыше 20 единиц специальной техники. Позже огонь там подошел почти вплотную к закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО), где проживают сотрудники космодрома Восточный. Выезд из населенного пункта был практически невозможен из-за горящих деревьев вдоль трасс. Однако к 01:00 местного времени 14 мая возгорание удалось полностью ликвидировать.