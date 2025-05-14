Уиткофф: к Соглашениям Авраама могут присоединиться 4–6 стран
От 4 до 6 новых стран могут присоединиться к Соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем в ближайшие месяцы. Такой прогноз сделал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
«Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией... Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией», – заявил Уиткофф в интервью Breitbart.
Уиткофф отметил, что Армения и Азербайджан близки к урегулированию конфликта. Этот процесс может занять «пару месяцев».
Соглашения Авраама – инициатива США по нормализации отношений арабских стран с Израилем. Запущены в 2020 г. при администрации Трампа. В 2020 г. к соглашениям уже присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Судан выражал интерес, но документ с Израилем не подписал.