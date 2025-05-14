Уиткофф: к Соглашениям Авраама могут присоединиться 4–6 стран

«Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией... Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией», – заявил Уиткофф в интервью Breitbart.