Газета
Телеграм
/ Политика

Госдума одобрила новую нарезку избирательных округов

Ведомости

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов, которая будет использоваться на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

При формировании новой схемы учли изменения, произошедшие в стране за последние 10 лет, включая воссоединение с РФ четырех регионов. Кроме того, в связи с ростом численности населения норма представительства на один округ теперь составит 495 835 человек, тогда как 10 лет назад этот показатель равнялся 488 456 избирателям.

Согласно новой схеме, количество избирательных округов увеличится в Москве (16 округов), Московской области (12 округов) и Краснодарском крае (9 округов). В то же время в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях количество округов уменьшится на один в каждом регионе.

В Санкт-Петербурге будет создано восемь округов. В Республике Татарстан и Башкирии – по шесть округов. В Самарской области – пять. В Саратовской области – четыре, в Свердловской – семь, а в Челябинской – пять.

Кроме того, предусмотрено создание новых округов в новых регионах. Три округа будет в ДНР, два – в ЛНР, а также по одному в Запорожской и Херсонской областях.

Общее же количество одномандатных округов, согласно закону, останется неизменным и составит 225 округов.

Также 14 мая ГД приняла поправку о бумажных бюллетенях при электронном голосовании. Источники «Ведомостей» отмечали, что председателя нижней палаты Вячеслава Володина не устраивала норма о возможности проведения голосования только в электронном виде.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных