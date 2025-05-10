Госдума одобрила новую нарезку избирательных округов
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов, которая будет использоваться на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
При формировании новой схемы учли изменения, произошедшие в стране за последние 10 лет, включая воссоединение с РФ четырех регионов. Кроме того, в связи с ростом численности населения норма представительства на один округ теперь составит 495 835 человек, тогда как 10 лет назад этот показатель равнялся 488 456 избирателям.
Согласно новой схеме, количество избирательных округов увеличится в Москве (16 округов), Московской области (12 округов) и Краснодарском крае (9 округов). В то же время в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях количество округов уменьшится на один в каждом регионе.
В Санкт-Петербурге будет создано восемь округов. В Республике Татарстан и Башкирии – по шесть округов. В Самарской области – пять. В Саратовской области – четыре, в Свердловской – семь, а в Челябинской – пять.
Кроме того, предусмотрено создание новых округов в новых регионах. Три округа будет в ДНР, два – в ЛНР, а также по одному в Запорожской и Херсонской областях.
Общее же количество одномандатных округов, согласно закону, останется неизменным и составит 225 округов.
Также 14 мая ГД приняла поправку о бумажных бюллетенях при электронном голосовании. Источники «Ведомостей» отмечали, что председателя нижней палаты Вячеслава Володина не устраивала норма о возможности проведения голосования только в электронном виде.