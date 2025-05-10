При формировании новой схемы учли изменения, произошедшие в стране за последние 10 лет, включая воссоединение с РФ четырех регионов. Кроме того, в связи с ростом численности населения норма представительства на один округ теперь составит 495 835 человек, тогда как 10 лет назад этот показатель равнялся 488 456 избирателям.