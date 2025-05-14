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ГД приняла поправку о бумажных бюллетенях при электронном голосовании

Ведомости

Госдума приняла поправку об обязательном использовании бумажных бюллетеней при электронном голосовании.

Поправка поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта об изменении норм избирательного законодательства.

Законопроект о возможности проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 г., был внесен в Госдуму 13 февраля.

«Ведомости» писали в апреле, что в Госдуме готовят поправку, позволяющую обеспечить возможность голосования при помощи бумажных бюллетеней при использовании электронного голосования на выборах.

Как говорили четыре источника, близких к администрации президента, председателя нижней палаты Вячеслава Володина не устраивала норма о возможности проведения голосования только в электронном виде, без использования бумажных бюллетеней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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