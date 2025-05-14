ГД приняла поправку о бумажных бюллетенях при электронном голосовании
Госдума приняла поправку об обязательном использовании бумажных бюллетеней при электронном голосовании.
Поправка поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта об изменении норм избирательного законодательства.
Законопроект о возможности проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 г., был внесен в Госдуму 13 февраля.
«Ведомости» писали в апреле, что в Госдуме готовят поправку, позволяющую обеспечить возможность голосования при помощи бумажных бюллетеней при использовании электронного голосования на выборах.
Как говорили четыре источника, близких к администрации президента, председателя нижней палаты Вячеслава Володина не устраивала норма о возможности проведения голосования только в электронном виде, без использования бумажных бюллетеней.