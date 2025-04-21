В Госдуме разрабатывают поправку о возможности оставить бумажное голосование

В первом чтении законопроект был принят 1 апреля. Его поддержали 305 депутатов, против проголосовали 84 депутата из КПРФ и «Справедливой России». Коммунисты при рассмотрении законопроекта в первом чтении раскритиковали норму о передаче на откуп избиркомам решения о бумажном голосовании. Коммунист Артем Прокофьев вспомнил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что голосование бумажными бюллетенями – это часть традиционных ценностей, а также заявил, что именно такое голосование является «важнейшим элементом политической культуры». Во втором чтении законопроект должны рассмотреть после того, как депутаты выйдут из отпусков – каникулы у них начались 21 апреля и продлятся до 4 мая. Кроме того, неделю депутаты уже работали в регионах, еще одна региональная неделя им предстоит с 5 по 11 мая. Первое пленарное заседание после депутатских отпусков состоится 13 мая.