В Госдуме разрабатывают поправку о возможности оставить бумажное голосование

В Госдуме разрабатывают поправку о возможности оставить бумажное голосованиеОб обсуждении этого вопроса сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин
Ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в избирательное законодательство, может появится поправка, позволяющая обеспечить возможность голосования при помощи бумажных бюллетеней при использовании электронного голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина. По словам спикера, такая поправка сейчас обсуждается ко второму чтению.
«Текстом поправки предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении», – заявил Володин. По его словам, поправка может быть поддержана несколькими фракциями. Ее текстом предусматривается, что изменения начнут действовать после 1 января 2026 г., правда, касается ли это данной поправки или законопроекта в целом, в сообщении пресс-службы не уточняется.
О том, что срок рассмотрения поправок в избирательное законодательство затянулся из-за того, что Володина не устраивала норма о возможности проведения голосования только в электронном виде, без использования бумажных бюллетеней, «Ведомости» 25 марта писали со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента. Собеседники говорили, что обычно поправки в избирательное законодательство проходят через Госдуму быстро, поскольку они должны быть обкатаны уже на текущей избирательной кампании, которая стартует в начале июня. Также источники связывали задержку с рассмотрением законопроекта с конфликтом между Володиным, с одной стороны, и автором законопроекта, сенатором Андреем Клишасом и председателем профильного думского комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, с другой.
Поправки в избирательное законодательство были внесены в Госдуму 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с Клишасом. Законопроект предполагает возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 г. Правда, возможность использования и электронного, и бумажного голосования сохранялась – решение отдавалось на откуп ЦИК и региональным избиркомам в зависимости от уровня выборов. По действующему законодательству выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании.
В первом чтении законопроект был принят 1 апреля. Его поддержали 305 депутатов, против проголосовали 84 депутата из КПРФ и «Справедливой России». Коммунисты при рассмотрении законопроекта в первом чтении раскритиковали норму о передаче на откуп избиркомам решения о бумажном голосовании. Коммунист Артем Прокофьев вспомнил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что голосование бумажными бюллетенями – это часть традиционных ценностей, а также заявил, что именно такое голосование является «важнейшим элементом политической культуры». Во втором чтении законопроект должны рассмотреть после того, как депутаты выйдут из отпусков – каникулы у них начались 21 апреля и продлятся до 4 мая. Кроме того, неделю депутаты уже работали в регионах, еще одна региональная неделя им предстоит с 5 по 11 мая. Первое пленарное заседание после депутатских отпусков состоится 13 мая.