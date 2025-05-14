Семья Трампа получила $2 млрд прибыли за месяц от бренда президента

В недвижимость также вложились Катар, Саудовская Аравия и Сербия. Катар участвует в проекте Trump по строительству элитных вилл на сумму $5,5 млрд и готов подарить Трампу президентский самолет стоимостью $400 млн. Саудовская компания инвестировала $1 млрд в Trump Tower в Дубае, а также планирует строительство новых объектов бренда в регионе. В Белграде зять Трампа Джаред Кушнер строит отель Trump на месте бывшего здания минобороны, разрушенного НАТО.