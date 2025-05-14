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Семья Трампа получила $2 млрд прибыли за месяц от бренда президента

Ведомости

После возвращения президента США Дональда Трампа к власти его семья вновь активно зарабатывает на бренде Trump: только за последний месяц компаниям, связанным с ним, поступило не менее $2 млрд. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Источниками дохода стали криптовалюта, недвижимость, международные инвестиции и элитные клубы – при этом часть сделок напрямую связана с иностранными правительствами.

Один из главных источников дохода – криптовалюта $TRUMP, управляемая Дональдом Трампом-младшим. Несмотря на отсутствие реальной стоимости, монета приносит семье прибыль с каждой покупки. Недавно президент объявил конкурс: 220 крупнейших покупателей токенов приглашены на ужин с ним, а 25 – получат экскурсию по Белому дому. Победители уже потратили минимум $174 млн.

Через инвестиционную компанию World Liberty Financial Объединенные Арабские Эмираты вложили $2 млрд в криптопроекты семьи Трампа, где топ-менеджерами выступают сыновья президента. Компания будет ежегодно получать десятки миллионов долларов от этих инвестиций.

В недвижимость также вложились Катар, Саудовская Аравия и Сербия. Катар участвует в проекте Trump по строительству элитных вилл на сумму $5,5 млрд и готов подарить Трампу президентский самолет стоимостью $400 млн. Саудовская компания инвестировала $1 млрд в Trump Tower в Дубае, а также планирует строительство новых объектов бренда в регионе. В Белграде зять Трампа Джаред Кушнер строит отель Trump на месте бывшего здания минобороны, разрушенного НАТО.

В Вашингтоне летом 2025 г. откроется элитный клуб Executive Branch с членским взносом в $500 000. Среди участников – чиновники Белого дома и представители криптовалютной отрасли. Кроме того, в Trump National Doral прошел турнир LIV Golf при участии саудовского суверенного фонда, принесший Трампу крупный гонорар.

Наконец, возобновились масштабные траты республиканских структур и делегаций в отелях и клубах Трампа, как это было во время его первого срока.

Несмотря на формальное разделение бизнеса и политики – Белый дом утверждает, что компаниями управляют сыновья Трампа, – эксперты указывают на возможный конфликт интересов. По закону США выгода от решений в интересах деловых партнеров может квалифицироваться как коррупция, уточняет NYT.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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