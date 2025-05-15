Премьер Катара назвал передачу Boeing США сделкой, а не подарком Трампу

«Зачем нам покупать влияние в Соединенных Штатах? Если вы посмотрите только на последние 10 лет в отношениях США и Катара, Катар всегда был рядом с США, когда это было необходимо, будь то война с террором, эвакуация из Афганистана, освобождение заложников из разных стран мира», – подчеркнул премьер.