Премьер Катара назвал передачу Boeing США сделкой, а не подарком Трампу
Передача американской стороне Boeing 747-8, который первоначально будет использоваться в качестве «борта №1», является «очень простой межправительственной сделкой», а не личным подарком президенту США Дональду Трампу. Об этом премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сообщил CNN.
«Зачем нам покупать влияние в Соединенных Штатах? Если вы посмотрите только на последние 10 лет в отношениях США и Катара, Катар всегда был рядом с США, когда это было необходимо, будь то война с террором, эвакуация из Афганистана, освобождение заложников из разных стран мира», – подчеркнул премьер.
По словам Аль-Тани, вопрос «все еще находится на юридическом рассмотрении». Он подтвердил, что предложение будет отозвано, если его сочтут незаконным.
ABC News 12 мая сообщил, что администрация Трампа намерена принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. Американский лидер сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. Трамп заявлял, что Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки.
Axios писал, что член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. Демократ считает, что «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны.
14 мая Bloomberg предположил, что давняя страсть Трампа к авиации стала «полезным инструментом» для правительств и компаний, желающих завоевать расположение американского лидера.