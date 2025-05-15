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Премьер Малайзии оценил архитектурное величие Красной площади

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прогулялся по российской столице, оценив архитектурное величие Красной площади и красоту Москвы-реки. Своими впечатлениями он поделился в Telegram-канале.

По словам Ибрагима он нашел время для прогулки в перерывах между плотным официальным графиком. Он назвал историю и культуру России впечатляющей, отметив, что Красная площадь стала свидетелем «важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза». Премьер Малайзии также признался, что был заворожен красотой собора Василия Блаженного.

Ибрагим также прогулялся по парку «Зарядье» и, по его словам, насладился красотой Москвы-реки.

Малайзийский премьер находится в России с официальным визитом с 13 по 16 мая. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле 14 мая. По словам российского лидера, Малайзия – «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии. Президент выразил надежду, что с помощью Малайзии, председательствующей с 1 января в АСЕАН, отношения РФ с объединением будут развиваться так же положительно, как с этим государством. Ибрагим подчеркнул, что отношения с Россией очень важны для Малайзии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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