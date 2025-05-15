Премьер Малайзии оценил архитектурное величие Красной площади
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прогулялся по российской столице, оценив архитектурное величие Красной площади и красоту Москвы-реки. Своими впечатлениями он поделился в Telegram-канале.
По словам Ибрагима он нашел время для прогулки в перерывах между плотным официальным графиком. Он назвал историю и культуру России впечатляющей, отметив, что Красная площадь стала свидетелем «важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза». Премьер Малайзии также признался, что был заворожен красотой собора Василия Блаженного.
Ибрагим также прогулялся по парку «Зарядье» и, по его словам, насладился красотой Москвы-реки.
Малайзийский премьер находится в России с официальным визитом с 13 по 16 мая. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле 14 мая. По словам российского лидера, Малайзия – «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии. Президент выразил надежду, что с помощью Малайзии, председательствующей с 1 января в АСЕАН, отношения РФ с объединением будут развиваться так же положительно, как с этим государством. Ибрагим подчеркнул, что отношения с Россией очень важны для Малайзии.