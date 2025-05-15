Премьер Малайзии оценил архитектурное величие Красной площади

Малайзийский премьер находится в России с официальным визитом с 13 по 16 мая. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры в Кремле 14 мая. По словам российского лидера, Малайзия – «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии. Президент выразил надежду, что с помощью Малайзии, председательствующей с 1 января в АСЕАН, отношения РФ с объединением будут развиваться так же положительно, как с этим государством. Ибрагим подчеркнул, что отношения с Россией очень важны для Малайзии.