«Россия для нас большой друг»: о чем говорил Путин с премьером Малайзии

«Россия для нас большой друг»: о чем говорил Путин с премьером МалайзииАнвар Ибрагим в ходе официального визита в Россию посещает Москву и Казань
Президент России 14 мая в Кремле провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который 13–16 мая находится в России с официальным визитом. Малайзия «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии, сказал Путин. С 1 января Малайзия председательствует в АСЕАН, поэтому президент надеется, что с ее помощью отношения России с этим объединением будут развиваться так же, как и с самой Малайзией – а отношения между странами носят дружественный и партнерский характер. Товарооборот, правда, за 2024 г. чуть снизился, отметил президент, чему должна уделить внимание межправительственная комиссия, чтобы переломить тренд.
Отношения с Россией очень важны для Малайзии, сказал Ибрагим. Он напомнил, что встречался с Путиным во Владивостоке в сентябре 2024 г.: «Мы говорили о сотрудничестве, инвестициях, торговле, цифровой сфере, цифровом переходе, технологиях, даже о ядерных технологиях». По словам премьера Малайзии, страна обеспечивает сотрудничество с Москвой во всех сферах и на всех уровнях. Он заявил, что «Россия для нас большой друг» и «мы уважаем вашу страну».
После двухчасовых переговоров в узком составе и в формате официального завтрака Путин и Ибрагим вышли к СМИ с заявлением.
Путин подчеркнул, что отношения между странами на подъеме и обе стороны заинтересованы в еще более содержательном сотрудничестве. Сейчас страны поддерживают политические контакты, есть координация по линии МИДов, министерств, совбезов и спецслужб. Ключевая сфера сотрудничества – энергетика, сказал президент: «Малайзийский нефтегазовый концерн Petronas входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнерское взаимодействие с этой компанией и «Газпром». Россия поставляет в Малайзию нефтепродукты и уголь, есть перспективы в газовой сфере и по мирному атому. Также из России идут поставки калийных и азотных удобрений. Российские производители заинтересованы в экспорте мясо-молочной продукции, в том числе халяльной, сказал Путин. Прорабатывается открытие прямого авиасообщения с Малайзией.
Ибрагим заявил, что «восхищается» связями между странами и «понимает» значение истории, культуры, литературы, искусства России. По его словам, на переговорах, в том числе с правительством России, затронули вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий, обороны. Он отметил поддержку проектов в цифровой среде и искусственном интеллекте, а также подчеркнул, что Малайзия хочет сотрудничать с Россией в сфере полупроводников. Он пригласил Путина посетить Малайзию с визитом во время саммита АСЕАН в октябре. «Это [был бы] самый большой подарок для народа Малайзии», – сказал премьер.
После этого Путин рассказал, что поскольку премьер интересуется историей, то в Андреевском зале Кремля он показал ему три трона и спросил: если на одном сидел царь, на втором – царица, то кто сидел на третьем? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», – сказал Путин. Ибрагим ответил, что у него только одна жена. «Но я понял [потом], что это [третий трон] для матери», – рассмеялся премьер.
Утром 14 мая до встречи с президентом малайзийская делегация приезжала в Белый дом, где встречалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Кроме того, Ибрагим посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Путин на встрече с Ибрагимом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2024 г. говорил, что двусторонняя торговля в $3,5 млрд «не может удовлетворять». По заявлению МИД Малайзии, в котором оно анонсировало 12 мая приезд премьера страны в Россию, товарооборот Куала-Лумпура с Москвой в 2024 г. сократился до $2,48 млрд – и это сильно расходится с той оценкой, которую назвал Путин на переговорах. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
Россия считается малайзийским МИДом девятым «европейским» партнером Куала-Лумпура. Основные экспортные товары в Россию – электроника, оборудование, комплектующие и продовольствие, а из России – нефтепродукты, минералы и химпродукция. В ноябре 2024 г. в Куала-Лумпуре прошел первый бизнес-форум «Россия – АСЕАН» при поддержке Минпромторга, властей Татарстана, энергокомпаний «Новатэк» (газ) и «Коулстар» (уголь), минторга Малайзии. Там были и представители «Росатома», рассказавшие о возможностях малых модульных АЭС. Обсуждалось в ноябре в Малайзии и развитие связей с Россией в медтуризме, IT и финтех-индустрии.
В последнем случае внимание оказано «халяльным финансам», в сертификации которых Малайзия – одним из лидеров исламского мира и имеет прочные связи с российским Татарстаном. Нынешний приезд Ибрагима связан с развитием исламского банкинга в России, писали «Ведомости» 12 мая. По их словам, обсуждается идея выпуска облигационного займа по канонам шариата – сукук. Разместить его предполагается у малайзийских инвесторов.
Большинство стран АСЕАН, включая Малайзию, значатся как «дружественные», в соответствии со списком правительства России, кроме Сингапура, который ввел антироссийские санкции. ВВП стран АСЕАН в 2024 г., по оценке МВФ, – $3,98 трлн, размер экономик чуть больше Индии – пятой в мире. Индийский ВВП в 2024 г. – $3,79 трлн. Но торговля со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) из-за санкций растет неравномерно и сильно уступает связям с Индией. В 2019 г. товарооборот России с АСЕАН был $18,2 млрд, в 2020 г. – $15,7 млрд, в 2021 г. – $20 млрд, в 2022 г. – $15,5 млрд, а в 2023 г. – $22 млрд. В 2024 г. торговля России с АСЕАН достигла лишь $17 млрд, а с Индией – рекордные $70,6 млрд.
Визит Ибрагима существенно активизирует отношения России с Малайзией, тем более учитывая, что это второй его визит за короткий срок, полагает директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. Товарооборот между странами стандартный для многих отношений России со странами ЮВА, поэтому сейчас речь идет не о каких-то экстраординарных изменениях, а об отсутствии общей инфраструктуры сотрудничества в экономической сфере, считает эксперт: «Именно в этой сфере предстоит работа – найти взаимовыгодные ниши сотрудничества. Сотрудничество в туризме есть, но оно пока менее развито, чем с Таиландом».
Российское руководство все больше рассматривает Малайзию как трамплин в регион, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев: «Для Малайзии же вопросы цифровизации и поставок полупроводников являются очень важными, так как цифровизация для нее – это «топливо» экономического роста». По словам эксперта, Малайзия испугалась введенных против нее торговых тарифов со стороны администрации Трампа и того, что они ударят по экономическому росту. С другой стороны, Россия нуждается в технологических поставках для развития суверенитета в технологиях, так что здесь Малайзия может стать для нее важным партнером, резюмирует Королев.