«Россия для нас большой друг»: о чем говорил Путин с премьером Малайзии

После этого Путин рассказал, что поскольку премьер интересуется историей, то в Андреевском зале Кремля он показал ему три трона и спросил: если на одном сидел царь, на втором – царица, то кто сидел на третьем? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», – сказал Путин. Ибрагим ответил, что у него только одна жена. «Но я понял [потом], что это [третий трон] для матери», – рассмеялся премьер.