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Guardian: британский советник Пауэлл даст рекомендации Зеленскому

Ведомости

Советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы предоставить рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Guardian.

Издание отмечает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не планируют участвовать в этих переговорах.

«Пауэлл последовательно советует не делать ничего, что могло бы оттолкнуть [президента США Дональда] Трампа», – поясняет Guardian.

Первые с 2022 г. переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Инициативу их проведения выдвинул президент России Владимир Путин 11 мая. В свою очередь Зеленский заявил, что прибудет в Турцию, и призвал к этому же главу РФ.

Известно, что делегацию России возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в составе российской делегации будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, опубликованный состав делегаций указывает на то, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 г. В центре – снова не территориальный вопрос, а военно-политический статус и широкое понимание безопасности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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