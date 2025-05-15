Guardian: британский советник Пауэлл даст рекомендации Зеленскому
Советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы предоставить рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Guardian.
Издание отмечает, что министры иностранных дел других европейских стран пока не планируют участвовать в этих переговорах.
«Пауэлл последовательно советует не делать ничего, что могло бы оттолкнуть [президента США Дональда] Трампа», – поясняет Guardian.
Первые с 2022 г. переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Инициативу их проведения выдвинул президент России Владимир Путин 11 мая. В свою очередь Зеленский заявил, что прибудет в Турцию, и призвал к этому же главу РФ.
Известно, что делегацию России возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в составе российской делегации будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Украинскую сторону представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИДа Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, опубликованный состав делегаций указывает на то, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 г. В центре – снова не территориальный вопрос, а военно-политический статус и широкое понимание безопасности.