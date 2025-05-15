Guardian: британский советник Пауэлл даст рекомендации Зеленскому

Первые с 2022 г. переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Инициативу их проведения выдвинул президент России Владимир Путин 11 мая. В свою очередь Зеленский заявил, что прибудет в Турцию, и призвал к этому же главу РФ.