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Рубио: конфликт России и Украины нельзя решить военным путем

Ведомости

Российско-украинский конфликт нельзя разрешить военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, конфликт будет завершен не военным, а дипломатическим путем. В то же время, ситуация вокруг урегулирования остается сложной. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.

15 мая могут состояться первые за три года российско-украинские переговоры по разрешению военного конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в составе представлены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, а также эксперты.

Украина не раскрывала состав своей делегации. Украинские СМИ сообщали, что в Турцию планируют поехать глава администрации президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Рубио прибыл в турецкую Анталью 15 мая. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (специализируется на контактах с Россией) сообщил, что вместе с Китом Келлогом отправится в Стамбул 16 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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