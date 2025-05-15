Рубио: конфликт России и Украины нельзя решить военным путем
Российско-украинский конфликт нельзя разрешить военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, конфликт будет завершен не военным, а дипломатическим путем. В то же время, ситуация вокруг урегулирования остается сложной. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.
15 мая могут состояться первые за три года российско-украинские переговоры по разрешению военного конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в составе представлены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны РФ Александр Фомин, а также эксперты.
Украина не раскрывала состав своей делегации. Украинские СМИ сообщали, что в Турцию планируют поехать глава администрации президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Рубио прибыл в турецкую Анталью 15 мая. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (специализируется на контактах с Россией) сообщил, что вместе с Китом Келлогом отправится в Стамбул 16 мая.