Euractiv: руководство Украины не пригласят на саммит НАТО из-за позиции США

18 апреля сообщалось, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремление Киева вступить в НАТО «будет снято с повестки дня», а Россия сохранит контроль над территориями, присоединенными к РФ. На следующий день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Украина не станет частью НАТО.