Euractiv: руководство Украины не пригласят на саммит НАТО из-за позиции США
Руководство Украины не получит приглашения на ключевые дискуссии предстоящего саммита НАТО в июне. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Причина такого решения связана с желанием избежать напряженности внутри альянса, особенно в отношениях с Соединенными Штатами.
Поясняется, что целью будущего саммита является демонстрация единства НАТО.
«Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Дональдом Трампом, который пытается вести переговоры с РФ и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», – отмечает издание со ссылкой на источники.
По данным Euractiv, в повестке саммита пока предусмотрена только одна сессия, в рамках которой будут обсуждаться вопросы с участием представителей 32 стран – членов альянса. Украина в этой повестке не значится.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать вопрос о возможном приглашении Украины. Во время встречи с журналистами в Анталье он лишь отметил, что повестка дня «все еще обсуждается».
18 апреля сообщалось, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремление Киева вступить в НАТО «будет снято с повестки дня», а Россия сохранит контроль над территориями, присоединенными к РФ. На следующий день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Украина не станет частью НАТО.