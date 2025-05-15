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Euractiv: руководство Украины не пригласят на саммит НАТО из-за позиции США

Ведомости

Руководство Украины не получит приглашения на ключевые дискуссии предстоящего саммита НАТО в июне. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Причина такого решения связана с желанием избежать напряженности внутри альянса, особенно в отношениях с Соединенными Штатами.

Поясняется, что целью будущего саммита является демонстрация единства НАТО.

«Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Дональдом Трампом, который пытается вести переговоры с РФ и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», – отмечает издание со ссылкой на источники.

По данным Euractiv, в повестке саммита пока предусмотрена только одна сессия, в рамках которой будут обсуждаться вопросы с участием представителей 32 стран – членов альянса. Украина в этой повестке не значится.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать вопрос о возможном приглашении Украины. Во время встречи с журналистами в Анталье он лишь отметил, что повестка дня «все еще обсуждается».

18 апреля сообщалось, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремление Киева вступить в НАТО «будет снято с повестки дня», а Россия сохранит контроль над территориями, присоединенными к РФ. На следующий день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Украина не станет частью НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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