Захарова: Берлин, Париж и Лондон не могут претендовать на участие в переговорах
Германия, Франция и Великобритания не могут претендовать на присутствие за столом переговоров по урегулированию на Украине, пока всецело поддерживают Киев, в частности, оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российско-украинские переговоры должны состоятся 15 мая в Стамбуле во второй половине дня. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.
В состав российской делегации на встрече в Стамбуле вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. От Украины в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.