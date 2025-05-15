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Захарова: Берлин, Париж и Лондон не могут претендовать на участие в переговорах

Ведомости

Германия, Франция и Великобритания не могут претендовать на присутствие за столом переговоров по урегулированию на Украине, пока всецело поддерживают Киев, в частности, оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российско-украинские переговоры должны состоятся 15 мая в Стамбуле во второй половине дня. С предложением об их проведении выступил президент России Владимир Путин 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, но призвал к этому и Путина.

В состав российской делегации на встрече в Стамбуле вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. От Украины в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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