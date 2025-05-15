США продадут Катару военную технику за $42 млрд
Катар закупит у США военную технику на общую сумму $42 млрд. Сделка была заключена 14 мая, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед американскими военными на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
«Вчера мы подписали соглашение о покупке Катаром лучшей американской военной техники <...>, включая противоракетные батареи THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, легкие бронированные машины Desert Vipers, боевые машины-амфибии, беспилотники MQ-9B и Sky Guardian», – сказал Трамп.
ABC News 12 мая сообщал о намерении администрации Трампа принять «сверхроскошный» Boeing 747-8 от королевской семьи Катара. Трамп сможет пользоваться подарком в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. По его словам, Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки.
Демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны, писал Axios.
15 мая премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сказал CNN, что передача США Boeing 747-8, который первоначально будет использоваться в качестве «борта №1», является «очень простой межправительственной сделкой», а не личным подарком Трампу. Аль-Тани подтвердил, что предложение будет отозвано, если его сочтут незаконным.