США продадут Катару военную технику за $42 млрд

Демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны, писал Axios.