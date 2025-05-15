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США продадут Катару военную технику за $42 млрд

Ведомости

Катар закупит у США военную технику на общую сумму $42 млрд. Сделка была заключена 14 мая, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед американскими военными на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

«Вчера мы подписали соглашение о покупке Катаром лучшей американской военной техники <...>, включая противоракетные батареи THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, легкие бронированные машины Desert Vipers, боевые машины-амфибии, беспилотники MQ-9B и Sky Guardian», – сказал Трамп.

ABC News 12 мая сообщал о намерении администрации Трампа принять «сверхроскошный» Boeing 747-8 от королевской семьи Катара. Трамп сможет пользоваться подарком в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. По его словам, Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки.

Демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны, писал Axios.

15 мая премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сказал CNN, что передача США Boeing 747-8, который первоначально будет использоваться в качестве «борта №1», является «очень простой межправительственной сделкой», а не личным подарком Трампу. Аль-Тани подтвердил, что предложение будет отозвано, если его сочтут незаконным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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