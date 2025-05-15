США вывели КТК и «Тенгизшевройл» из-под запрета на оказание нефтесервисных услуг

КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. В систему поступает нефть с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. «Тенгизшевройл» – совместное предприятие, ведущее разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. Компания является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане.