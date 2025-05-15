США вывели КТК и «Тенгизшевройл» из-под запрета на оказание нефтесервисных услуг
Минфин США сделал разрешение на оказание нефтесервисных услуг Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и «Тенгизшевройлу» постоянно действующим. Оно закрепляет исключение из действующих санкционных запретов. Это следует из соответствующего документа OFAC.
Ранее минфин США выпустил генеральную лицензию в отношении проекта «Сахалин-2», сохранив возможность участия в расчетах Газпромбанка до 28 июня 2025 г.
КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. В систему поступает нефть с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. «Тенгизшевройл» – совместное предприятие, ведущее разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. Компания является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане.