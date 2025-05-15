Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук

РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет еще в мае прошлого года. Решение было принято на общем собрании научной организации. В академии пояснили, что создание совета может облегчить решение многих вопросов, укрепить положение РАН в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.