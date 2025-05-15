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Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук

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Президент России Владимир Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук (РАН). Указ главы государства размещен на портале правовых актов.

Тем же документом президент РФ утвердил состав попечительского совета РАН. В него вошли председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, президент РАН Геннадий Красников и др.

РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет еще в мае прошлого года. Решение было принято на общем собрании научной организации. В академии пояснили, что создание совета может облегчить решение многих вопросов, укрепить положение РАН в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.

В принятом законопроекте о создании попечительского совета РАН говорилось, что орган будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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