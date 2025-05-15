Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук
Президент России Владимир Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук (РАН). Указ главы государства размещен на портале правовых актов.
Тем же документом президент РФ утвердил состав попечительского совета РАН. В него вошли председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, президент РАН Геннадий Красников и др.
РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет еще в мае прошлого года. Решение было принято на общем собрании научной организации. В академии пояснили, что создание совета может облегчить решение многих вопросов, укрепить положение РАН в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.
В принятом законопроекте о создании попечительского совета РАН говорилось, что орган будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.