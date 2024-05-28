Путина попросили создать и возглавить попечительский совет РАН

В феврале Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 000 руб., членам-корреспондентам – до 100 000 руб. Тогда президент отметил, что расходы на финансирование РАН в 2024 г. выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб.