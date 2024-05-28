Путина попросили создать и возглавить попечительский совет РАН
Российская академия наук (РАН) попросила президента России Владимира Путина создать и возглавить попечительский совет академии, инициировав соответствующие поправки к закону о РАН, пишет ТАСС.
Решение было принято на общем собрании академии. Согласно ему, президент РАН Геннадий Красников должен будет обратиться к Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство.
«Многие бюджетные учреждения науки и высшего образования, культуры в РФ имеют попечительские советы, способствующие решению стратегических вопросов их развития», – сказал вице-президент РАН, председатель комиссии по уставу Николай Макаров.
По его словам, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.
В феврале Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 000 руб., членам-корреспондентам – до 100 000 руб. Тогда президент отметил, что расходы на финансирование РАН в 2024 г. выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб.