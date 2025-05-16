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Вучич заявил о распаде коллективного Запада

Ведомости

Коллективный Запад в том восприятии, каким его понимали раньше, больше не существует. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, такое развитие событий даст Сербии дополнительные возможности для продвижения в процессе вступления в Евросоюз, а также возможность работать с партнерами еще быстрее и сильнее.

Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в Европейский союз, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что перед Сербией постоянно ставят различные условия для вступления в Евросоюз, тем самым «заламывая руки». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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