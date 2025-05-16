Вучич заявил о распаде коллективного Запада
Коллективный Запад в том восприятии, каким его понимали раньше, больше не существует. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Его слова передают «РИА Новости».
По его словам, такое развитие событий даст Сербии дополнительные возможности для продвижения в процессе вступления в Евросоюз, а также возможность работать с партнерами еще быстрее и сильнее.
Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в Европейский союз, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что перед Сербией постоянно ставят различные условия для вступления в Евросоюз, тем самым «заламывая руки».