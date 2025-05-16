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Дмитриев: США сыграли ключевую роль в российско-украинских переговорах

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высоко оценил роль администрации президента США Дональда Трампа роль в организации прямых переговоров между РФ и Украиной.

«Впервые за три года в Стамбуле начались российско-украинские мирные переговоры», – написал он в соцсети X.

По его словам, США сыграли в организации встречи переговорщиков ключевую роль.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Формат был выбран закрытый для СМИ, поэтому все подробности станут известны позже.

Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и другие официальные лица.

Украинскую делегацию возглавили министр обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексей Шевченко и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что российские переговорщики находятся в постоянном контакте с президентом Владимиром Путиным. По его словам, глава страны получает всю информацию о ходе переговоров в режиме реального времени.

По последним данным, делегации России и Украины разошлись после паузы в переговорах и готовят заявления.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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