Путин: российско-арабский саммит пройдет 15 октября
Первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября, сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Слова главы государства приводит сайт Кремля.
Путин указал, что Москва намерена развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами.
«В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», – сказал он.
Эта встреча, как ожидает российский лидер, будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного сотрудничества между странами и позволит найти пути обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
В конце апреля Путин в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом сообщил, что в этом году российская сторона планирует провести саммит с арабскими странами. Глава государства тогда подчеркнул, что многие соратники Москвы в арабском мире поддерживают эту идею.