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Путин: российско-арабский саммит пройдет 15 октября

Ведомости

Первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября, сообщил президент России Владимир Путин по случаю открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Слова главы государства приводит сайт Кремля.

Путин указал, что Москва намерена развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами.

«В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», – сказал он. 

Эта встреча, как ожидает российский лидер, будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного сотрудничества между странами и позволит найти пути обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

В конце апреля Путин в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом сообщил, что в этом году российская сторона планирует провести саммит с арабскими странами. Глава государства тогда подчеркнул, что многие соратники Москвы в арабском мире поддерживают эту идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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