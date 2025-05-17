Путин: российско-арабский саммит пройдет 15 октября

В конце апреля Путин в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом сообщил, что в этом году российская сторона планирует провести саммит с арабскими странами. Глава государства тогда подчеркнул, что многие соратники Москвы в арабском мире поддерживают эту идею.