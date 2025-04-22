Путин анонсировал саммит с арабскими странами в течение года
Российская сторона планирует провести саммит с арабскими странами в этом году, заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком аль Саидом.
Он пригласил на грядущую встречу аль Саида, а также подчеркнул, что многие соратники России в арабском мире поддерживают эту идею.
Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина с султаном Омана пройдет в узком составе. После этого запланированы российско-оманские переговоры в формате государственного обеда. Встреча завершится обменом подписанными документами.
Как сообщал Кремль, российский президент обсудит с оманской стороной основные направления международной и региональной повестки дня.
Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане, второй – в Риме 19 апреля. Представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.