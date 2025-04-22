Путин анонсировал саммит с арабскими странами в течение года

Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане, второй – в Риме 19 апреля. Представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.