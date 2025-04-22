Путин проведет встречу с султаном Омана

22 апреля султан Омана прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее Кремль сообщал, что российский президент проведет переговоры с оманской стороной. Ожидается, что они обсудят основные направления развития сотрудничества двух государств, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Также будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.