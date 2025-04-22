Путин проведет встречу с султаном Омана
Президент РФ Владимир Путин 22 апреля проведет встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком аль Саидом в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Встреча пройдет в узком составе. После этого пройдут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда. Встреча завершится обменом подписанными документами.
«Сегодня большой день российско-оманских отношений», – заявил Песков.
Во второй половине дня Путин проведет внутреннее совещание. Кроме того, запланировано еще одно публичное мероприятие.
22 апреля султан Омана прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее Кремль сообщал, что российский президент проведет переговоры с оманской стороной. Ожидается, что они обсудят основные направления развития сотрудничества двух государств, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Также будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане, второй – в Риме 19 апреля. Представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.