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В Кремле заявили о необходимости вести переговоры с Украиной в закрытом режиме

Ведомости

Переговоры Москвы и Киева должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что стороны в ходе встречи в Турции договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, будет ли Москва брать стамбульские документы 2022 г. за основу при подготовке проекта документа. Песков указал только, что российская сторона  подготовит такой перечень и передаст Киеву. 

«Что там будет именно? Ну, наверное, анонсировать не стоит. Еще раз повторяю, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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