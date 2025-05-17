В Кремле заявили о необходимости вести переговоры с Украиной в закрытом режиме

Он подтвердил, что стороны в ходе встречи в Турции договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, будет ли Москва брать стамбульские документы 2022 г. за основу при подготовке проекта документа. Песков указал только, что российская сторона подготовит такой перечень и передаст Киеву.