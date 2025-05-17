В Кремле заявили о необходимости вести переговоры с Украиной в закрытом режиме
Переговоры Москвы и Киева должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что стороны в ходе встречи в Турции договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, будет ли Москва брать стамбульские документы 2022 г. за основу при подготовке проекта документа. Песков указал только, что российская сторона подготовит такой перечень и передаст Киеву.
«Что там будет именно? Ну, наверное, анонсировать не стоит. Еще раз повторяю, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», – сказал он.