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Захарова: украинцы должны не позволить сбить себя с пути урегулирования

Дипломат напомнила о предложениях России в ходе переговоров
Ведомости

Провести масштабный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» предложила в ходе переговоров российская сторона, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига признал, что инициатива Москвы имеет смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале привела слова украинского министра, который заявил, что переговоры с Москвой имели смысл ради возвращения на Украину граждан республики. По ее словам, с этим предложением выступила российская сторона и делегация, над которой президент Украины Владимир Зеленский «сутки насмехался». 

«Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», – написала она.

Первые за три года российско-украинский переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.

По итогам встречи стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Она возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, пояснили в Кремле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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