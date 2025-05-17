Захарова: украинцы должны не позволить сбить себя с пути урегулирования

Захарова: украинцы должны не позволить сбить себя с пути урегулированияДипломат напомнила о предложениях России в ходе переговоров
Провести масштабный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» предложила в ходе переговоров российская сторона, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига признал, что инициатива Москвы имеет смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела слова украинского министра, который заявил, что переговоры с Москвой имели смысл ради возвращения на Украину граждан республики. По ее словам, с этим предложением выступила российская сторона и делегация, над которой президент Украины Владимир Зеленский «сутки насмехался».
«Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», – написала она.
Первые за три года российско-украинский переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.
По итогам встречи стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Она возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, пояснили в Кремле.