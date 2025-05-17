Захарова: украинцы должны не позволить сбить себя с пути урегулирования

По итогам встречи стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Она возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, пояснили в Кремле.