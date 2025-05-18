FT: Португалия обратится в ЕК после апрельского блэкаута

Мадрид еще не определил причину отключения электроэнергии, но некоторые эксперты утверждают, что большее количество электросетей сделало бы Испанию частью «более крупной и прочной сети», способной лучше выдерживать подобные потрясения. При этом Испания и до этого «десятилетиями» обвиняла Париж в том, что он препятствует изменениям в попытке защитить свои атомные электростанции от притока дешевой испанской солнечной и ветровой энергии.