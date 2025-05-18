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FT: Португалия обратится в ЕК после апрельского блэкаута

Ведомости

Португалия намерена обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать давление на Францию на фоне масштабного отключения электричества в апреле, передает Financial Times (FT).

Масштабный блэкаут произошел 28 апреля и затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. Португалия после произошедшего обвинила Францию в недостаточных поставках электроэнергии в Испанию, пишет FT. Отмечается, во время блэкаута Португалия импортировала 35% своей электроэнергии из Испании.

Мадрид еще не определил причину отключения электроэнергии, но некоторые эксперты утверждают, что большее количество электросетей сделало бы Испанию частью «более крупной и прочной сети», способной лучше выдерживать подобные потрясения. При этом Испания и до этого «десятилетиями» обвиняла Париж в том, что он препятствует изменениям в попытке защитить свои атомные электростанции от притока дешевой испанской солнечной и ветровой энергии.

Португальский министр энергетики Мария да Граса Карвалью также заявила FT, что недостаточные взаимосвязи между Францией и Испанией являются «барьером» для внутреннего рынка ЕС, а это означает, что европейское законодательство дает Брюсселю право вмешаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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