FT: Португалия обратится в ЕК после апрельского блэкаута
Португалия намерена обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой оказать давление на Францию на фоне масштабного отключения электричества в апреле, передает Financial Times (FT).
Масштабный блэкаут произошел 28 апреля и затронул Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. В результате сбоя на всем Пиренейском полуострове прекратили работу светофоры, общественный транспорт, телефонная связь, а больницы временно приостановили прием пациентов. Португалия после произошедшего обвинила Францию в недостаточных поставках электроэнергии в Испанию, пишет FT. Отмечается, во время блэкаута Португалия импортировала 35% своей электроэнергии из Испании.
Мадрид еще не определил причину отключения электроэнергии, но некоторые эксперты утверждают, что большее количество электросетей сделало бы Испанию частью «более крупной и прочной сети», способной лучше выдерживать подобные потрясения. При этом Испания и до этого «десятилетиями» обвиняла Париж в том, что он препятствует изменениям в попытке защитить свои атомные электростанции от притока дешевой испанской солнечной и ветровой энергии.
Португальский министр энергетики Мария да Граса Карвалью также заявила FT, что недостаточные взаимосвязи между Францией и Испанией являются «барьером» для внутреннего рынка ЕС, а это означает, что европейское законодательство дает Брюсселю право вмешаться.