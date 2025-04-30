Эксперты назвали возможные причины крупнейшего в истории блэкаута на Пиренеях

Эксперты назвали возможные причины крупнейшего в истории блэкаута на ПиренеяхИспания и Португалия могли попасть во мрак из-за ориентации на ВИЭ и невнимания к состоянию сетей
Испания и Португалия 29 апреля практически полностью восстановили работу электросетей после крупнейшего сбоя в новейшей истории Европы. Об этом сообщили на своей странице в Х испанский премьер-министр Педро Санчес и португальское издание Diaraias de Noticias со ссылкой на заявление местного оператора E-Redes.
По словам Санчеса, операторы восстановили 99,95% спроса на электроэнергию и 100% подстанций сети электропередачи Испании. По данным португальского правительства, после восстановительных работ к электросети не подключены лишь 800 португальских абонентов из 6,4 млн.
Несмотря на нормализацию работы энергоснабжения и постепенное восстановление движения транспорта, в части Испании пригородные и междугородние железнодорожные перевозки еще приостановлены или ограничили пропускную способность, передает AP. Лиссабонский метрополитен пообещал возобновить работу на всех четырех линиях поэтапно в ближайшее время.
Блэкаут на Пиренеях и поиск виновных
Масштабные отключения электроэнергии разом в Испании и Португалии произошли утром 28 апреля. Блэкаут частично задел Францию, Андорру, даже Бельгию, но там решили проблему за несколько часов. Из-за сбоя на всем Пиренейском полуострове не работали светофоры, общественный транспорт и телефонная связь, больницы прекратили прием пациентов. Работали лишь операционные с резервными генераторами. Была парализована работа международного аэропорта в Лиссабоне.
Впоследствии испанский премьер обратил внимание, что из-за энергосбоя страна за пять секунд потеряла 15 ГВт электроэнергии, или 60% ежедневного спроса. На фоне блэкаута правительство Испании создало антикризисный комитет в штаб-квартире национального оператора сетей Red Eléctrica, писала El País. МВД Испании объявило о чрезвычайной ситуации, выведя на улицы 30 000 полицейских для охраны правопорядка.
Испанские и португальские власти пока не раскрыли причины массовых отключений, из-за чего возникло масса слухов на этот счет. По мнению португальского оператора электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN), перебои могли произойти из-за экстремальных изменений температуры в Испании, которые вызвали «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. Но испанское метеоагентство Aemet в соцсети Х опровергло эту версию.
Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда связал массовое отключение электричества с хакерской атакой. Но эту точку зрения позже опровергли португальский премьер Луис Монтенегро и председатель Евросовета Антониу Кошта. Правда, вечером 29 апреля Национальный суд Испании все равно одобрил начало предварительного расследования этой версии, пишет Europa Press со ссылкой на судебное постановление. Суд запросит отчеты у Национального разведывательного центра (CNI) и оператора электросетей Red Eléctrica.
Возможные причины и усугубившие факторы
Сбои такого масштаба сравнительно редко происходят на территории Европы. Последний раз перегруженная электросеть в Германии привела в 2006 г. к отключению электроэнергии на несколько часов в соседних с ней странах и даже в Марокко. До этого в 2003 г. сбои на гидроэлектростанции между Италией и Швейцарией привел к блэкауту на всем Апеннинском полуострове на 12 часов.
На сегодняшний момент понятно одно: сбой произошел в самой системе, без злонамеренного внешнего воздействия, несмотря на обсуждение возможности кибератаки, уверен замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сбой начался с двух «событий отключения», первое система выдержала, второе привело к коллапсу, напоминает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВГЭ Георгий Кутырев. По его словам, то, что все АЭС Испании потеряли внешнее электроснабжение, указывает на уязвимость систем защиты.
Руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергея Роженко указывает, что увеличение количества промышленной электроники для включения в энергосистему возобновляемых источников энергии (ВИЭ) «снижает устойчивость к авариям». В целом, по его словам, ключевая причина блэкаута – падение синхронной инерции из-за выбытия вращающихся машин на АЭС и ТЭС: по схожим причинам в 2018 г. были блэкауты в Великобритании, зимой 2021 г. в Техасе и др.
И хотя португальский оператор REN восстановил 85 из 89 подстанций к вечеру 28 апреля, а в Испании к утру 29 апреля 99% спроса было восстановлено, недостаточная пропускная способность трансграничных ЛЭП – еще один симптом, указывает Кутырев: инфраструктура Европы фрагментирована, создавая «энергетические острова». На то, что «островной» характер пиренейской энергосистемы усугубил проблемы, указывает и Роженко: «Если у Франции и Германии мощная взаимосвязанная континентальная энергосистема, то у островных и полуостровных, как в Испании и Великобритании, связи гораздо слабее».
И хотя интеграция энергосетей в Западной Европе (зона UCTE) все же позволила Франции поставить хотя бы 2 ГВт Испании, ограниченная пропускная способность ЛЭП с Францией не дала компенсировать дефицит полностью, замечает Кутырев. По словам Роженко, взаимосвязанность энергосистем, будь то взаимосвязь энергосистем России и стран Центральной Азии или Европы, – «то, благодаря чему блэкауты случаются гораздо реже».
По данным Ember, около 43% энергии в Испании вырабатывается за счет ВИЭ, еще 20% приходится на атом, а 23% – на ископаемое топливо. По словам Гривача, очевидно как минимум то, что европейская энергосистема, построенная на возобновляемых источниках, стала крайне метеозависимой. «То, что случилось в Испании и распространилось на соседей – Португалию и юго-запад Франции, – лишнее тому подтверждение. В итоге восстановить подачу электроэнергии удалось в этот раз лишь за счет увеличения загрузки газовых станций в пять раз по сравнению с тем объемом, который они давали на момент блэкаута», – заметил эксперт.
Испания и Португалия, где до 50% энергии вырабатывается ВИЭ, уязвимы, согласен Кутырев. Ситуация – результат импульса к зеленой экономике без адекватной модернизации сетей: «Быстрое внедрение ВИЭ без учета их нестабильности создает дисбаланс». С тем, что «отягчающим» фактором является несбалансированное развитие ВИЭ и недоинвестирование в тепловую и атомную генерацию, согласен и Роженко: «При развитой энергосистеме Испания следовала политическим лозунгам «озеленения», внедряя неустойчивые к авариям источники».
Гривач замечает, что угроза крупных инцидентов в энергосети ЕС растет. Кутырев замечает, что испанский оператор Red Eléctrica и португальский REN – частные компании, управляющие энергосистемами, и недофинансирование ими инфраструктуры очевидно: инвестиции в ВИЭ опережают модернизацию сетей: «А отсутствие единой стратегии ЕС по модернизации сетей – неизбежный результат».