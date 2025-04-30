Эксперты назвали возможные причины крупнейшего в истории блэкаута на Пиренеях

По данным Ember, около 43% энергии в Испании вырабатывается за счет ВИЭ, еще 20% приходится на атом, а 23% – на ископаемое топливо. По словам Гривача, очевидно как минимум то, что европейская энергосистема, построенная на возобновляемых источниках, стала крайне метеозависимой. «То, что случилось в Испании и распространилось на соседей – Португалию и юго-запад Франции, – лишнее тому подтверждение. В итоге восстановить подачу электроэнергии удалось в этот раз лишь за счет увеличения загрузки газовых станций в пять раз по сравнению с тем объемом, который они давали на момент блэкаута», – заметил эксперт.