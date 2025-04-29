В Испании рассматривают диверсию в качестве одной из возможных причин блэкаута
В Испании проверят версию о том, что масштабный блэкаут в стране мог стать последствием диверсии. Об этом сообщает Europa Press.
Издание отмечает, что в случае признания произошедшего диверсией случившееся может рассматриваться как «террористическое преступление» в соответствии с испанским УК. По информации агентства, судья Хосе Луис Калама согласился провести соответствующее предварительное расследование.
Премьер-министр королевства Педро Санчес заявил, что для расследования обстоятельств произошедшего была создана соответствующая комиссия, передает Europa Press. Он добавил, что правительство страны проведет «независимый анализ», используя «все возможности правительства», чтобы определить причину блэкаута.
28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. В результате были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне сбоя объявило чрезвычайное положение. Причины произошедшего еще полностью не установлены, но рассматривается ряд версий.
Как предположило Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной сбоя могли стать резкие скачки напряжения. Это предположение поддержали испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, включая резкие колебания температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но подтверждений этому пока нет.