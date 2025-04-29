В Испании рассматривают диверсию в качестве одной из возможных причин блэкаута

Как предположило Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной сбоя могли стать резкие скачки напряжения. Это предположение поддержали испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, включая резкие колебания температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но подтверждений этому пока нет.