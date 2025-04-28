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Что известно о массовом блэкауте в Испании и Португалии

Без света остались миллионы, среди причин называют атмосферное явление или кибератаку
Анастасия Брянцева
Reuters
Reuters

На всей территории Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей, сообщает Bloomberg. О  проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.

Сбои начались примерно в 12:20 по местному времени (13:20 мск). В результате миллионы человек остались без света. Также наблюдались перебои в работе транспорта, систем связи и аэропортов. Почти не работали мобильный интернет и сотовая связь. По информации агентства, потери мощности в энергосистеме Испании после сбоя превысили 10 ГВт. Это более трети от ежедневного потребления энергии в стране.

Угольная, атомная и большая часть газовой генерации отключены. Сейчас большая часть электроэнергии в Испании вырабатывается солнечными батареями. После захода солнца ее может заменить ветряная генерация.

Точные причины произошедшего пока не установлены. В заявлении агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA) говорится, что масштабный сбой мог произойти из-за резких скачков напряжения. С этим утверждением согласны и испанские власти. Такие колебания вызывают цепные реакции, которые могут привести к отключению электроэнергии. В то же время в компании-операторе Red Electrica заявили, что сбой мог быть вызван редким атмосферным явлением: речь идет об экстремальных колебаниях температуры во внутренних районах Испании.

Собеседники Bloomberg не исключают версию кибератаки. Власти Испании пока не нашли доказательств этой версии. Правительство Португалии при этом не исключает, что причиной блэкаута стала кибератака, передает Publico. Власти страны создали рабочую группу для мониторинга отключений электроэнергии.

Правительство Испании созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности, чтобы проанализировать возможные причины сбоя, сообщает газета El Mundo.

Компания-оператор Red Electrica в социальной сети X в 15:32 по местному времени (16:32 мск) сообщила, что электроснабжение восстановлено на севере, юге и западе страны, а также на нескольких подстанциях. Ранее в компании говорили, что полное восстановление может занять до 10 часов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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