Что известно о массовом блэкауте в Испании и Португалии

Точные причины произошедшего пока не установлены. В заявлении агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA) говорится, что масштабный сбой мог произойти из-за резких скачков напряжения. С этим утверждением согласны и испанские власти. Такие колебания вызывают цепные реакции, которые могут привести к отключению электроэнергии. В то же время в компании-операторе Red Electrica заявили, что сбой мог быть вызван редким атмосферным явлением: речь идет об экстремальных колебаниях температуры во внутренних районах Испании.