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На севере, юге и западе Испании восстановлено электроснабжение

Ведомости

В нескольких районах на севере, юге и западе Пиренейского полуострова восстановлено электроснабжение. Об этом сообщила компания – оператор испанских электросетей Red Electrica в соцсети X.

Компания продолжает работать над полным восстановлением электроснабжения.

Днем 28 апреля территория Испании осталась без электроэнергии, в Мадриде и Барселоне перестало работать метро. Потребление упало с 25 184 МВт до 12 425 МВт. Без электричества остаются жители Барселоны, Мадрида, Малаги, Эстремадуры, Галисии и др. Отключения коснулись коммуникаций, аэропортов, высокоскоростных транспортных сетей, светофоров и торговых центров.

Cadena SER пишет, что в соцсетях появляются аналогичные сведения из Португалии и других государств Европы. Как сообщило El Mundo, отключения затронули ряд районов Франции. Аэропорт Барахас в Мадриде по-прежнему остается без электричества. Национальная компания испанских железных дорог (RENFE) заявила, что с 12:30 (13:30 мск) было отключено электроснабжение национальной электросети. Поезда задержаны и не отправляются на всех станциях.

Правительство Испании расследует случаи отключения электроэнергии с участием технических групп из различных министерств. По информации El Mundo, проводится антикризисный кабинет с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса, вице-президентов Марии Хесус Монтеро и Сары Агесен и министра транспорта Оскара Пуэнте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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