На севере, юге и западе Испании восстановлено электроснабжение
В нескольких районах на севере, юге и западе Пиренейского полуострова восстановлено электроснабжение. Об этом сообщила компания – оператор испанских электросетей Red Electrica в соцсети X.
Компания продолжает работать над полным восстановлением электроснабжения.
Днем 28 апреля территория Испании осталась без электроэнергии, в Мадриде и Барселоне перестало работать метро. Потребление упало с 25 184 МВт до 12 425 МВт. Без электричества остаются жители Барселоны, Мадрида, Малаги, Эстремадуры, Галисии и др. Отключения коснулись коммуникаций, аэропортов, высокоскоростных транспортных сетей, светофоров и торговых центров.
Cadena SER пишет, что в соцсетях появляются аналогичные сведения из Португалии и других государств Европы. Как сообщило El Mundo, отключения затронули ряд районов Франции. Аэропорт Барахас в Мадриде по-прежнему остается без электричества. Национальная компания испанских железных дорог (RENFE) заявила, что с 12:30 (13:30 мск) было отключено электроснабжение национальной электросети. Поезда задержаны и не отправляются на всех станциях.
Правительство Испании расследует случаи отключения электроэнергии с участием технических групп из различных министерств. По информации El Mundo, проводится антикризисный кабинет с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса, вице-президентов Марии Хесус Монтеро и Сары Агесен и министра транспорта Оскара Пуэнте.