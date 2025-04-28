На севере, юге и западе Испании восстановлено электроснабжение

Cadena SER пишет, что в соцсетях появляются аналогичные сведения из Португалии и других государств Европы. Как сообщило El Mundo, отключения затронули ряд районов Франции. Аэропорт Барахас в Мадриде по-прежнему остается без электричества. Национальная компания испанских железных дорог (RENFE) заявила, что с 12:30 (13:30 мск) было отключено электроснабжение национальной электросети. Поезда задержаны и не отправляются на всех станциях.