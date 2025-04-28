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Часть районов Франции и Испании остались без электричества

Ведомости

Территория Испании осталась без электроэнергии, метро в Мадриде и Барселоне остановили работу. Причины случившегося пока не называются, сообщает Cadena SER.

Электроснабжение было отключено примерно в 12:30 (13:30 мск). Потребление резко упало с 25 184 МВт до 12 425 МВт. Без электричества остаются жители Барселоны, Мадрида, Малаги, Эстремадуры, Галисии и др. Отключения затронули коммуникации, аэропорты, высокоскоростные транспортные сети, светофоры и торговые центры. С разных концов страны поступают сообщения об отсутствии света.

По данным Cadena SER, в соцсетях появляются аналогичные сведения из Португалии и других государств Европы. El Mundo пишет, что отключения затронули некоторые районы Франции. Отмечается также, что аэропорт Барахас в Мадриде все еще остается без электричества.

Национальная компания испанских железных дорог (RENFE) сообщила в X, что с 12:30 было отключено электроснабжение всей национальной электросети. По данным компании, поезда задержаны и не отправляются на всех станциях.

Правительство Испании расследует случаи отключения электроэнергии с участием различных технических групп из различных министерств. По данным El Mundo, проводится антикризисный кабинет с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса, вице-президентов Марии Хесус Монтеро и Сары Агесен, министра транспорта Оскара Пуэнте. Пока официальные источники не могут объяснить произошедшее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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