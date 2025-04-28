Часть районов Франции и Испании остались без электричества
Территория Испании осталась без электроэнергии, метро в Мадриде и Барселоне остановили работу. Причины случившегося пока не называются, сообщает Cadena SER.
Электроснабжение было отключено примерно в 12:30 (13:30 мск). Потребление резко упало с 25 184 МВт до 12 425 МВт. Без электричества остаются жители Барселоны, Мадрида, Малаги, Эстремадуры, Галисии и др. Отключения затронули коммуникации, аэропорты, высокоскоростные транспортные сети, светофоры и торговые центры. С разных концов страны поступают сообщения об отсутствии света.
По данным Cadena SER, в соцсетях появляются аналогичные сведения из Португалии и других государств Европы. El Mundo пишет, что отключения затронули некоторые районы Франции. Отмечается также, что аэропорт Барахас в Мадриде все еще остается без электричества.
Национальная компания испанских железных дорог (RENFE) сообщила в X, что с 12:30 было отключено электроснабжение всей национальной электросети. По данным компании, поезда задержаны и не отправляются на всех станциях.
Правительство Испании расследует случаи отключения электроэнергии с участием различных технических групп из различных министерств. По данным El Mundo, проводится антикризисный кабинет с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса, вице-президентов Марии Хесус Монтеро и Сары Агесен, министра транспорта Оскара Пуэнте. Пока официальные источники не могут объяснить произошедшее.