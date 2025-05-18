Вице-президент США Вэнс посетит Израиль 20 мая

Поездка Вэнса состоится после визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива, в ходе которого у него не было остановки в Израиле. Трамп на этой неделе провел переговоры с временным главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шаара в Эр-Рияде и заключил с Катаром сделки на $1,2 трлн.