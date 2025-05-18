Вице-президент США Вэнс посетит Израиль 20 мая
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, посетит Израиль на следующей неделе, он может прилететь туда во вторник, 20 мая, сообщает Channel 12.
Сообщения о возможном визите Вэнса в Израиль появились на фоне начала в Катаре нового раунда переговоров по Газе, пишет The Times of Israel. Там обсуждается прекращение огня в анклаве и соглашение между группировкой «Хамас» и Израилем об освобождении заложников.
Поездка Вэнса состоится после визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива, в ходе которого у него не было остановки в Израиле. Трамп на этой неделе провел переговоры с временным главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шаара в Эр-Рияде и заключил с Катаром сделки на $1,2 трлн.