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Вице-президент США Вэнс посетит Израиль 20 мая

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, посетит Израиль на следующей неделе, он может прилететь туда во вторник, 20 мая, сообщает Channel 12.

Сообщения о возможном визите Вэнса в Израиль появились на фоне начала в Катаре нового раунда переговоров по Газе, пишет The Times of Israel. Там обсуждается прекращение огня в анклаве и соглашение между группировкой «Хамас» и Израилем об освобождении заложников.

Поездка Вэнса состоится после визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива, в ходе которого у него не было остановки в Израиле. Трамп на этой неделе провел переговоры с временным главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шаара в Эр-Рияде и заключил с Катаром сделки на $1,2 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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