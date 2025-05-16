Дональд Трамп заключил с Катаром сделки на $1,2 трлн

Дональд Трамп заключил с Катаром сделки на $1,2 трлнРекорд мог быть достигнут с помощью приписок
Как минимум в $1,2 трлн оценивается потенциал «подписанных» в Катаре 14 мая президентом США Дональдом Трампом соглашений, говорится в публикации на сайте Белого дома. Не уточняется, существуют ли конкретные документы или имеется в виду потенциальная прибыль от будущих контрактов между катарскими и американскими компаниями. При этом многие средства массовой информации полагают, что имеется в виду потенциальный доход именно от договоренностей компаний.
Конкретные данные приводятся по отдельным сделкам, которые якобы удалось заключить американским компаниям. Например, технологическая компания Parsons выиграла тендеры на реализацию 30 проектов на общую сумму до $97 млрд. Одна из крупнейших компаний оборонно-промышленного комплекса – Raytheon заключила соглашение с катарским правительством по приобретению средств борьбы с беспилотниками на $1 млрд. Эта сделка была одобрена еще в президентство Джо Байдена в ноябре 2022 г., после того как госдепартамент утвердил возможные поставки по линии иностранных военных продаж (FMS) правительству Катара.
Одна из наиболее прославляемых администрацией сделок – на $96 млрд между Qatar Airways и Boeing на покупку 210 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777Х. Подчеркивается, что сделка обеспечит 154 000 рабочих мест в год, а за время реализации проекта в целом обеспечит более миллиона рабочих мест в США.
При этом в пресс-релизах компаний уточняется, что всего будет закуплено 130 Boeing 787 Dreamliner и 30 Boeing 777-9 (относится к 777Х) с опционом еще на 50 самолетов обеих моделей. Кроме того, в пресс-релизе Boeing заявили о возможности обеспечить 400 000 рабочих мест, а не миллион, как утверждалось в заявлении Белого дома.
По данным Teal Group, средняя цена одного Boeing 787 Dreamliner составляет около $248,3 млн. Тогда общая стоимость 130 этих самолетов превышает $32 млрд. Согласно Statista, цена одного Boeing 777-9 на март 2022 г. составляла $442,2 млн. Исходя из этого стоимость 30 таких самолетов превышает $13 млрд, а всех 160 машин – $45 млрд. Распределение по моделям возможных дополнительных 50 самолетов на сайте Boeing или Qatar Airways отсутствует, но даже если все они более дорогие Boeing 777-9, то каталожная стоимость всех 210 машин не превышает $67 млрд.
Кроме того, подписано заявление о понимании по укреплению оборонного сотрудничества стоимостью в $38 млрд. Итоговая сумма всех перечисленных в заявлении Белого дома сделок и меморандумов составляет $243,5 млрд.
Поездка Трампа конкретно в Катар сопровождалась обсуждением в СМИ возможного конфликта интересов. Это касается предложения катарского правительства подарить США самолет Boeing 747 для его использования в качестве президентского борта вместо нынешнего устаревшего самолета. Каталожная стоимость катарского борта составляет около $400 млн, но его роскошный интерьер и подготовка для использования правительством США значительно увеличат стоимость. Противники Трампа видят в этом возможную взятку действующему президенту. Некоторые сторонники Трампа, включая его однопартийцев-республиканцев в конгрессе, также усомнились в целесообразности такого подарка. Трамп же настаивает, что это сэкономит средства американских налогоплательщиков, так как заказ двух самолетов для президентского борта Boeing, сделанный еще в 2019 г., продолжает откладываться и дорожать. При этом Трамп не отменяет эти заказы. Заявления в СМИ о возможном конфликте интересов усиливаются и бизнес-сделками членов семьи Трампа, которые руководят его компанией Trump Organization. По данным портала Axios, за две недели до поездки Трампа компания объявила об очередной сделке по элитной недвижимости в Катаре.
Поездка Трампа в Катар и в целом турне по странам Залива – проявление меркантильного глобализма, говорит заместитель директора ИСКРАН по научной работе Андрей Евсеенко. При этом конкретно Катар, подчеркивает эксперт, остается очень важным посредником между Вашингтоном и радикальными группировками типа «Хамас», с которым американцы сейчас ведут переговоры. США продолжают курс на диверсификацию системы военных партнерств и союзов на Ближнем Востоке и Катар является непосредственной ее частью. Евсеенко уточнил, что Катар понимает подход Трампа и старается усилить свои позиции как посредника между Вашингтоном и Тегераном, в чем пока всех опережает Оман.