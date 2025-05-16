Дональд Трамп заключил с Катаром сделки на $1,2 трлн

Поездка Трампа конкретно в Катар сопровождалась обсуждением в СМИ возможного конфликта интересов. Это касается предложения катарского правительства подарить США самолет Boeing 747 для его использования в качестве президентского борта вместо нынешнего устаревшего самолета. Каталожная стоимость катарского борта составляет около $400 млн, но его роскошный интерьер и подготовка для использования правительством США значительно увеличат стоимость. Противники Трампа видят в этом возможную взятку действующему президенту. Некоторые сторонники Трампа, включая его однопартийцев-республиканцев в конгрессе, также усомнились в целесообразности такого подарка. Трамп же настаивает, что это сэкономит средства американских налогоплательщиков, так как заказ двух самолетов для президентского борта Boeing, сделанный еще в 2019 г., продолжает откладываться и дорожать. При этом Трамп не отменяет эти заказы. Заявления в СМИ о возможном конфликте интересов усиливаются и бизнес-сделками членов семьи Трампа, которые руководят его компанией Trump Organization. По данным портала Axios, за две недели до поездки Трампа компания объявила об очередной сделке по элитной недвижимости в Катаре.