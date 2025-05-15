Дональд Трамп пообещал временному президенту Сирии снять санкции

Дональд Трамп пообещал временному президенту Сирии снять санкцииНо выполнение пожеланий США может быть опасно для аш-Шараа
В саудовском Эр-Рияде 14 мая при посредничестве кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда состоялась первая за 25 лет встреча глав США и Сирии в лице Дональда Трампа и временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Как сообщила в своей публикации в X (экс-Twitter) пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп поставил аш-Шараа несколько условий.
Согласно одному из них, Сирия должна присоединиться к Соглашениям Авраама 2020 г., направленным на установление дипотношений между арабскими государствами и Израилем. Сирийские власти также обязуются выдворить из страны всех иностранных террористов, включая, как пишет Левитт, «палестинских террористов». Кроме того, Трамп хочет от аш-Шараа содействия в борьбе с остатками сил «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено на территории России). Последнее условие предусматривает передачу сирийским властям контроля над центрами содержания боевиков на северо-востоке Сирии, которые сейчас охраняются курдами.
По словам Левитт, аш-Шараа заверил Трампа в плодотворном двустороннем партнерстве и даже пригласил американские компании вкладываться в газовую и нефтяную промышленность Сирии. Стоит отметить, что только ближе к концу декабря 2024 г. США отменили вознаграждение в $10 млн за арест аш-Шараа, который и сегодня возглавляет исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России).
Новые власти в Сирии, скорее всего, согласятся выполнить условия США ради восстановления двусторонних отношений, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов. По его мнению, аш-Шараа готов пойти на любые уступки, в том числе признать оккупацию Голанских высот Израилем, ради легитимации и признания своей власти международным сообществом. Правда, выполнение условий американцев рискует спровоцировать раскол среди сторонников аш-Шараа и, возможно, смещение самого временного президента, говорит Долгов. Этим также могут воспользоваться противники нынешних властей в лице алавитов и друзов и начать восстание против Дамаска, что приведет к новому масштабному витку насилия, возможно, и к развалу страны, допустил эксперт. По крайней мере, при реализации этого негативного сценария Дамаск сможет рассчитывать на помощь стран Запада и США, подчеркнул востоковед.
За день до встречи с аш-Шараа в ходе выступления на совместном американо-саудовском инвестфоруме Трамп во всеуслышание объявил о намерении снять санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на «величие». В свой первый срок (2017–2021 гг.) в декабре 2019 г. именно Трамп подписал антисирийский санкционный «закон Цезаря» (CAESAR Act). У президента США есть полномочия единолично приостанавливать или ослаблять часть существующих ограничений, но это касается санкций, введенных непосредственно его указом. Поэтому, например, он мог бы приостановить ограничения, введенные указом № 13894. А «закон Цезаря», в свою очередь, был утвержден конгрессом и, соответственно, не может быть отменен президентом без поддержки законодателей. Автоматически санкции могут перестать действовать по окончании срока действия самого закона (предусмотрена возможность продления каждые пять лет), но в конце декабря 2024 г. уходящая администрация Джо Байдена (2021–2025 гг.) успела продлить его до декабря 2029 г. К тому моменту Трамп уже не будет президентом. Через переговоры с аш-Шараа Трамп фиксирует промежуточные итоги политики на региональном уровне, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, Вашингтон констатирует достижение цели по свержению Башара Асада (2000–2024 гг.) и ослаблению позиций Ирана и России в регионе. «США с самого начала были активно вовлечены в гражданскую войну в Сирии. Сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране во многом благодаря поддержке Вашингтона и его турецких союзников», – добавил эксперт.
По мнению Сокольщика, эти переговоры означают политическое признание и фактическую легитимацию Вашингтоном нового режима в Дамаске. Это показывает открытость Белого дома к диалогу с сирийскими властями, но пока без юридического их признания, говорит политолог: «Тем не менее это позитивный сигнал для Сирии: в случае стабилизации внутриполитической обстановки в стране США могут также запустить процесс признания сирийских властей». Готовность США снять экономические санкции с Сирии на данный момент пока политическая риторика и сигнал для враждебных Вашингтону государств в регионе, отметил Сокольщик. Только после смягчения рестрикций, отмечает эксперт, американский бизнес сможет работать в Сирии. А пока Вашингтон сможет отменить только те санкции, которые были введены исполнительным решением главы государства, а остальные потребуют согласия со стороны конгресса.
Сокольщик не исключил сокращения или полного вывода американских войск из Сирии при условии стабилизации внутриполитической обстановки в стране. Эксперт заметил, что США постепенно теряют интерес к Ближнему Востоку. Администрация Трампа сегодня стремится перераспределить политические ресурсы и сконцентрировать их на дальневосточном направлении, говорит эксперт: «Американские власти осознают, что они не могут присутствовать во всех проблемных точках планеты, и раз за разом перекладывают ответственность за безопасность на региональных игроков».