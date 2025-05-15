Дональд Трамп пообещал временному президенту Сирии снять санкции

За день до встречи с аш-Шараа в ходе выступления на совместном американо-саудовском инвестфоруме Трамп во всеуслышание объявил о намерении снять санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на «величие». В свой первый срок (2017–2021 гг.) в декабре 2019 г. именно Трамп подписал антисирийский санкционный «закон Цезаря» (CAESAR Act). У президента США есть полномочия единолично приостанавливать или ослаблять часть существующих ограничений, но это касается санкций, введенных непосредственно его указом. Поэтому, например, он мог бы приостановить ограничения, введенные указом № 13894. А «закон Цезаря», в свою очередь, был утвержден конгрессом и, соответственно, не может быть отменен президентом без поддержки законодателей. Автоматически санкции могут перестать действовать по окончании срока действия самого закона (предусмотрена возможность продления каждые пять лет), но в конце декабря 2024 г. уходящая администрация Джо Байдена (2021–2025 гг.) успела продлить его до декабря 2029 г. К тому моменту Трамп уже не будет президентом. Через переговоры с аш-Шараа Трамп фиксирует промежуточные итоги политики на региональном уровне, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, Вашингтон констатирует достижение цели по свержению Башара Асада (2000–2024 гг.) и ослаблению позиций Ирана и России в регионе. «США с самого начала были активно вовлечены в гражданскую войну в Сирии. Сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране во многом благодаря поддержке Вашингтона и его турецких союзников», – добавил эксперт.