Росавиация: многие страны готовы возобновить авиасообщение с РФ
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что многие страны, ранее приостановившие авиасообщение с Россией, готовы возобновить полеты.
При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь. По словам главы Росавиации, совместная работа с МИДом, Минтрансом и Минэкономразвитием по развитию международных авиамаршрутов ведется постоянно. Однако для полного восстановления сообщения необходимо решить ряд вопросов.
Ядров подчеркнул, что российские авиакомпании готовы выполнять рейсы в некоторые страны, но требуют гарантий, что их воздушные суда будут обслуживаться без ограничений, связанных с действующими санкциями.
На сегодняшний день из России можно совершить прямые рейсы в 38 стран. При этом в 17 из них полеты осуществляют как отечественные, так и зарубежные перевозчики.
14 мая стало известно, что Россия прорабатывает возможность запуска прямого авиасообщения с Малайзией. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.