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Росавиация: многие страны готовы возобновить авиасообщение с РФ

Ведомости

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что многие страны, ранее приостановившие авиасообщение с Россией, готовы возобновить полеты.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран», – отметил Ядров (цитата по ТАСС).

При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь. По словам главы Росавиации, совместная работа с МИДом, Минтрансом и Минэкономразвитием по развитию международных авиамаршрутов ведется постоянно. Однако для полного восстановления сообщения необходимо решить ряд вопросов.

Ядров подчеркнул, что российские авиакомпании готовы выполнять рейсы в некоторые страны, но требуют гарантий, что их воздушные суда будут обслуживаться без ограничений, связанных с действующими санкциями.

На сегодняшний день из России можно совершить прямые рейсы в 38 стран. При этом в 17 из них полеты осуществляют как отечественные, так и зарубежные перевозчики.

14 мая стало известно, что Россия прорабатывает возможность запуска прямого авиасообщения с Малайзией. Об этом сообщил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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