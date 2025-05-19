Австралия отправила Киеву обещанные списанные танки Abrams
Австралия отправила списанные американские танки Abrams на Украину, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. Об этом сообщает австралийское радио ABC.
По данным издания, 49 машин были недавно погружены на грузовое судно. Правительство не раскрывает информацию о текущем местоположении танков и сроках их доставки в Европу, ссылаясь на «соображения безопасности». Известно, что техника будет доставлена в Польшу.
Министр обороны Австралии Ричард Марлес подтвердил, что первый транш танков уже находится в пути. Однако, по словам одного из американских чиновников, которые беседовали с ABC на условиях анонимности, отправка этих Abrams была сложной задачей.
«Когда они наконец доберутся до поля боя, украинцам будет трудно их обслуживать», – отметил представитель США.
В прошлом месяце представитель минобороны Австралии выразил опасения относительно эффективности отправки тяжелых танков на Украину. По его словам, крыша танка – самое уязвимое место Abrams. А сейчас активно используются беспилотники.
20 сентября 2024 г. стало известно, что Австралия может передать Киеву списанные танки Abrams. Речь шла о 59 машинах американского производства, которые никогда не использовались в боевых действиях. Их заменили более новыми моделями.