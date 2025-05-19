Трамп может не помешать одобрению законопроекта Грэма о санкциях

По данным Bloomberg News, законопроект Грэма включает пошлины в 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. При этом сам Грэм подчеркнул агентству в конце апреля, что введение новых санкций возможно, только если Трамп сочтет, что переговоры зашли в тупик.