Трамп может не помешать одобрению законопроекта Грэма о санкциях
Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект Линдси Грэма о санкциях против России, пишет Bloomberg.
«<...> Официальные лица США в частном порядке сообщили своим европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не пойдет на уступки [в украинском конфликте]», – сообщил Bloomberg со ссылкой на слова европейских чиновников, знакомых с ситуацией.
Трамп может сообщить о своих намерениях президенту РФ Владимиру Путину 19 мая во время телефонного разговора.
По данным Bloomberg News, законопроект Грэма включает пошлины в 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. При этом сам Грэм подчеркнул агентству в конце апреля, что введение новых санкций возможно, только если Трамп сочтет, что переговоры зашли в тупик.
Вечером 19 мая состоится телефонный разговор Трампа и Путина. Его анонсировал сам американский лидер в социальной сети Truth Social, а также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве возможных тем Трамп перечислил пути урегулирования украинского конфликта и торговлю. После Трамп планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и лидерам стран – членам НАТО.