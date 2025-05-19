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Трамп может не помешать одобрению законопроекта Грэма о санкциях

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект Линдси Грэма о санкциях против России, пишет Bloomberg.

«<...> Официальные лица США в частном порядке сообщили своим европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не пойдет на уступки [в украинском конфликте]», – сообщил Bloomberg со ссылкой на слова европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Трамп может сообщить о своих намерениях президенту РФ Владимиру Путину 19 мая во время телефонного разговора.

По данным Bloomberg News, законопроект Грэма включает пошлины в 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. При этом сам Грэм подчеркнул агентству в конце апреля, что введение новых санкций возможно, только если Трамп сочтет, что переговоры зашли в тупик.

Вечером 19 мая состоится телефонный разговор Трампа и Путина. Его анонсировал сам американский лидер в социальной сети Truth Social, а также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве возможных тем Трамп перечислил пути урегулирования украинского конфликта и торговлю. После Трамп планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и лидерам стран – членам НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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