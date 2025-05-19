Кремль: Россия ценит посредничество США в урегулировании конфликта на Украине

Песков говорил, что контакты президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. Он также согласился со словами госсекретаря США Марко Рубио, что встреча Трампа и Путина – единственный шанс на урегулирование военного конфликта между РФ и Украиной.