Кремль: Россия ценит посредничество США в урегулировании конфликта на Украине
Россия высоко ценит посредничество США в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если они [услуги США] действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, то, естественно, это является предпочтительным», – сказал он.
Песков говорил, что контакты президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. Он также согласился со словами госсекретаря США Марко Рубио, что встреча Трампа и Путина – единственный шанс на урегулирование военного конфликта между РФ и Украиной.
Президенты Путин и Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00 мск. Американский лидер заявил в Truth Social, что планирует обсудить остановку боевых действий на Украине и торговые отношения. После Трамп намеревается позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и лидерам стран – членам НАТО.