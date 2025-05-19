Песков: Россия хочет добиться целей спецоперации дипломатическими методами
России предпочтительно добиться целей спецоперации дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», – сказал он.
Представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин «приложил изрядные усилия» перед 2022 г. для того, чтобы выйти на дипломатический трек достижения целей РФ. Но Москве отказали в обсуждении предложений.
«Собственно, когда не остается никаких маневров на политико-дипломатическом треке, тогда начинается специальная военная операция», – добавил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.
В Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации будут достигнуты. В феврале 2024 г. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил, что цели спецоперации на Украине пока не достигнуты.