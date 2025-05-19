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Песков: Россия хочет добиться целей спецоперации дипломатическими методами

Ведомости

России предпочтительно добиться целей спецоперации дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», – сказал он.

Представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин «приложил изрядные усилия» перед 2022 г. для того, чтобы выйти на дипломатический трек достижения целей РФ. Но Москве отказали в обсуждении предложений.

«Собственно, когда не остается никаких маневров на политико-дипломатическом треке, тогда начинается специальная военная операция», – добавил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.

В Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации будут достигнуты. В феврале 2024 г. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил, что цели спецоперации на Украине пока не достигнуты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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