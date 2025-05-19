Каллас отказалась отвечать на обвинения в русофобии

15 апреля председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с резкой критикой в адрес Каллас. Он предложил отстранить ее от должности и отдать под трибунал после ее призыва не посещать Россию 9 мая. По мнению Володина, заявление Каллас демонстрировало неуважение к памяти людей, которые пожертвовали собой, освобождая мир от фашизма. Спикер ГД отмечал, что в РФ действует закон о запрете реабилитации нацизма, который позволяет привлечь таких, как Каллас, к ответственности.