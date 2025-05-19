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Каллас отказалась отвечать на обвинения в русофобии

Ведомости

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась напрямую комментировать обвинения в русофобии, сославшись на занятость и профессиональные приоритеты. Об этом сообщает издание Tagesspiel.

«Мой ежедневный график полностью расписан. Поэтому у меня нет времени беспокоиться о враждебности», – заявила Каллас.

Она отметила, что политики постоянно подвергаются критике. При этом Каллас подтвердила свою приверженность жесткой позиции в отношении России. Она объяснила это историческим опытом, связанными с «советским» периодом Эстонии.

15 апреля председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с резкой критикой в адрес Каллас. Он предложил отстранить ее от должности и отдать под трибунал после ее призыва не посещать Россию 9 мая. По мнению Володина, заявление Каллас демонстрировало неуважение к памяти людей, которые пожертвовали собой, освобождая мир от фашизма. Спикер ГД отмечал, что в РФ действует закон о запрете реабилитации нацизма, который позволяет привлечь таких, как Каллас, к ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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