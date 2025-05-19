Песков рассказал о «красной линии» для контактов президентов России и США

Песков рассказал о «красной линии» для контактов президентов России и СШАПо ней можно обсуждать самые чувствительные вопросы
Между Москвой и Вашингтоном есть «красная линия» для контактов лидеров стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Как вы знаете, между Россией и США существует так называемая “красная линия”. Это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам», – сказал он.
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на территории «Сириуса» в Сочи. Диалог проходил в здании новой музыкальной школы.
В Кремле также оценили сообщения о переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По словам Пескова, лидеры страны Европы заняли «откровенно проукраинскую» позицию и они хотят склонить Трампа на свою сторону. «Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», – заключил Песков.
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон».