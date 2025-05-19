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Песков рассказал о «красной линии» для контактов президентов России и США

По ней можно обсуждать самые чувствительные вопросы
Ведомости

Между Москвой и Вашингтоном есть «красная линия» для контактов лидеров стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Как вы знаете, между Россией и США существует так называемая “красная линия”. Это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам», – сказал он.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на территории «Сириуса» в Сочи. Диалог проходил в здании новой музыкальной школы.

В Кремле также оценили сообщения о переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По словам Пескова, лидеры страны Европы заняли «откровенно проукраинскую» позицию и они хотят склонить Трампа на свою сторону. «Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», – заключил Песков.

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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