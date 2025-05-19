Песков рассказал о «красной линии» для контактов президентов России и США

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликта «слишком много ненависти с обеих сторон».