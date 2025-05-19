Путин подписал указ о мониторинге негативного воздействия на Россию из-за рубежа

Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено в течение месяца утвердить порядок осуществления мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений об указанном вреде, определить состав таких сведений. Федеральные госорганы должны предоставлять в прокуратуру данные, которые могут быть квалифицированы как вред со стороны иностранных источников.