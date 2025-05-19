Путин подписал указ о мониторинге негативного воздействия на Россию из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому органы прокуратуры будут проводить государственный мониторинг. Проверка касается вреда, который причиняют России зарубежные государства и организации, а также связанные с ними физические лица, сообщается на официальном портале правовой информации.
Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено в течение месяца утвердить порядок осуществления мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений об указанном вреде, определить состав таких сведений. Федеральные госорганы должны предоставлять в прокуратуру данные, которые могут быть квалифицированы как вред со стороны иностранных источников.
Глава государства указом рекомендовал Банку России, властям регионов и главам муниципальных образований оказывать содействие правоохранительным органам в сборе, проверке и систематизации сведений. Указ вступил в силу с 19 мая.