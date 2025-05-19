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Путин подписал указ о мониторинге негативного воздействия на Россию из-за рубежа

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому органы прокуратуры будут проводить государственный мониторинг. Проверка касается вреда, который причиняют России зарубежные государства и организации, а также связанные с ними физические лица, сообщается на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено в течение месяца утвердить порядок осуществления мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений об указанном вреде, определить состав таких сведений. Федеральные госорганы должны предоставлять в прокуратуру данные, которые могут быть квалифицированы как вред со стороны иностранных источников.

Глава государства указом рекомендовал Банку России, властям регионов и главам муниципальных образований оказывать содействие правоохранительным органам в сборе, проверке и систематизации сведений. Указ вступил в силу с 19 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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