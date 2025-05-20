BI заявил о завершении эпохи американского БПЛА MQ-9 Reaper

В материале указано, что размах крыльев Reaper составляет 66 футов (20,12 м), что почти вдвое больше, чем у небольших самолетов с экипажем, например таких, как Cessna 172. Стоимость Reaper – $30 млн. Отмечается, что многие из этих «больших и дорогих беспилотников» были сбиты над Йеменом, Ливаном и Украиной. В связи с этим некоторые эксперты считают, что британским военным лучше покупать более мелкие и дешевые дроны, которые военные могут позволить себе потерять.