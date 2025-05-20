BI заявил о завершении эпохи американского БПЛА MQ-9 Reaper
Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper («Жнец») уязвим даже перед устаревшими системами противовоздушной обороны. Его эпоха подходит к концу, пишет Business Insider (BI).
В материале указано, что размах крыльев Reaper составляет 66 футов (20,12 м), что почти вдвое больше, чем у небольших самолетов с экипажем, например таких, как Cessna 172. Стоимость Reaper – $30 млн. Отмечается, что многие из этих «больших и дорогих беспилотников» были сбиты над Йеменом, Ливаном и Украиной. В связи с этим некоторые эксперты считают, что британским военным лучше покупать более мелкие и дешевые дроны, которые военные могут позволить себе потерять.
Отмечается, что с октября 2023 г. как минимум 15 «жнецов» были сбиты над Йеменом. Общие потери оцениваются в $500 млн. BI указывает, что средства противовоздушной обороны хуситов при этом «далеки от передовых» и угроза для Reaper, вероятно, была бы гораздо серьезнее при столкновении с более продвинутой армией.
На сайте ВВС США указано, что Reaper в первую очередь используется для сбора разведданных и во вторую – для поражения динамических целей. Аппарат может проводить в воздухе длительное время, имеет датчики дальнего действия, многорежимную систему связи и высокоточное вооружение. Это дает ему способность наносить удары, координировать действия и вести разведку по важным, быстро перемещающимся и чувствительным ко времени целям, говорится в описании MQ-9.