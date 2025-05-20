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BI заявил о завершении эпохи американского БПЛА MQ-9 Reaper

Ведомости

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper («Жнец») уязвим даже перед устаревшими системами противовоздушной обороны. Его эпоха подходит к концу, пишет Business Insider (BI).

В материале указано, что размах крыльев Reaper составляет 66 футов (20,12 м), что почти вдвое больше, чем у небольших самолетов с экипажем, например таких, как Cessna 172. Стоимость Reaper – $30 млн. Отмечается, что многие из этих «больших и дорогих беспилотников» были сбиты над Йеменом, Ливаном и Украиной. В связи с этим некоторые эксперты считают, что британским военным лучше покупать более мелкие и дешевые дроны, которые военные могут позволить себе потерять.

Отмечается, что с октября 2023 г. как минимум 15 «жнецов» были сбиты над Йеменом. Общие потери оцениваются в $500 млн. BI указывает, что средства противовоздушной обороны хуситов при этом «далеки от передовых» и угроза для Reaper, вероятно, была бы гораздо серьезнее при столкновении с более продвинутой армией.

На сайте ВВС США указано, что Reaper в первую очередь используется для сбора разведданных и во вторую – для поражения динамических целей. Аппарат может проводить в воздухе длительное время, имеет датчики дальнего действия, многорежимную систему связи и высокоточное вооружение. Это дает ему способность наносить удары, координировать действия и вести разведку по важным, быстро перемещающимся и чувствительным ко времени целям, говорится в описании MQ-9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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