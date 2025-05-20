Внешнеполитическая служба ЕС планирует сократить 10 зарубежных миссий
Европейская служба внешних связей (EEAS) сократит порядка 10 своих миссий в отдельных странах и уволит около 100 сотрудников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующие документы и источники в руководстве Евросоюза.
По информации издания, глава евродипломатии Кая Каллас представила Еврокомиссии план реорганизации ведомства в рамках более масштабной оптимизации бюджета ключевых учреждений Европейского союза. Проект получил одобрение.
Предполагается, что EEAS сменит приоритеты с гуманитарного и культурного партнерства в сторону оборонного сотрудничества и кооперации. Целью такого решение обозначено соблюдение санкционного режима в отношении России и других стран.
Подчеркивается, что ЕС не закроет ни одну из 144 миссий полностью. Сокращение предполагает уменьшение размеров представительства до одного-трех человек. Помимо увольнения 100 сотрудников также предполагается перераспределение части дипломатов в приоритетные страны.
Сокращение миссий пройдет в течение двух лет. По словам собеседника издания, оно будет реализовано в таких странах, как Белоруссия и Лесото, где совместная работа «либо невозможна, либо не имеет смысла», и может пройти в два этапа – в 2026 и 2027 гг.
Реформа службы обойдется в 20 млн евро, пишет издание. В дальнейшем ожидается, что благодаря сокращениям ЕС будет экономить по 9 млн евро в год.
19 мая страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. Фонд будет называться «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). С предложением о его создании выступила Еврокомиссия (ЕК) в марте.