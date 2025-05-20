Внешнеполитическая служба ЕС планирует сократить 10 зарубежных миссий

Сокращение миссий пройдет в течение двух лет. По словам собеседника издания, оно будет реализовано в таких странах, как Белоруссия и Лесото, где совместная работа «либо невозможна, либо не имеет смысла», и может пройти в два этапа – в 2026 и 2027 гг.