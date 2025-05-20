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Внешнеполитическая служба ЕС планирует сократить 10 зарубежных миссий

Ведомости

Европейская служба внешних связей (EEAS) сократит порядка 10 своих миссий в отдельных странах и уволит около 100 сотрудников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующие документы и источники в руководстве Евросоюза.

По информации издания, глава евродипломатии Кая Каллас представила Еврокомиссии план реорганизации ведомства в рамках более масштабной оптимизации бюджета ключевых учреждений Европейского союза. Проект получил одобрение.

Предполагается, что EEAS сменит приоритеты с гуманитарного и культурного партнерства в сторону оборонного сотрудничества и кооперации. Целью такого решение обозначено соблюдение санкционного режима в отношении России и других стран.

Подчеркивается, что ЕС не закроет ни одну из 144 миссий полностью. Сокращение предполагает уменьшение размеров представительства до одного-трех человек. Помимо увольнения 100 сотрудников также предполагается перераспределение части дипломатов в приоритетные страны.

Сокращение миссий пройдет в течение двух лет. По словам собеседника издания, оно будет реализовано в таких странах, как Белоруссия и Лесото, где совместная работа «либо невозможна, либо не имеет смысла», и может пройти в два этапа – в 2026 и 2027 гг.

Реформа службы обойдется в 20 млн евро, пишет издание. В дальнейшем ожидается, что благодаря сокращениям ЕС будет экономить по 9 млн евро в год.

19 мая страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. Фонд будет называться «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). С предложением о его создании выступила Еврокомиссия (ЕК) в марте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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