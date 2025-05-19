В ЕС согласовали фонд милитаризации объемом 150 млрд евро
Страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
Фонд будет называться «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). С предложением о его создании выступила Еврокомиссия (ЕК) в марте.
ТАСС отмечает, что создание фонда было согласовано послами ЕС, теперь его должны утвердить министры иностранных дел стран-членов. Это может произойти на встрече 20 мая.
В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает отказа Вашингтона от обеспечения безопасности Европы. По ее словам, в США обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. В связи с этим «мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки».
Тогда советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц подтвердил, что госдолг США размером $33 трлн больше не позволяет субсидировать европейскую безопасность. Уолтц уточнил, что администрация США сохранит поддержку Европы в военном и дипломатическом плане, но будет «требовательной на всех уровнях».