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В ЕС согласовали фонд милитаризации объемом 150 млрд евро

Ведомости

Страны ЕС согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Фонд будет называться «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). С предложением о его создании выступила Еврокомиссия (ЕК) в марте.

ТАСС отмечает, что создание фонда было согласовано послами ЕС, теперь его должны утвердить министры иностранных дел стран-членов. Это может произойти на встрече 20 мая.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает отказа Вашингтона от обеспечения безопасности Европы. По ее словам, в США обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. В связи с этим «мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки».

Тогда советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц подтвердил, что госдолг США размером $33 трлн больше не позволяет субсидировать европейскую безопасность. Уолтц уточнил, что администрация США сохранит поддержку Европы в военном и дипломатическом плане, но будет «требовательной на всех уровнях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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