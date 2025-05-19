В ЕС согласовали фонд милитаризации объемом 150 млрд евро

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает отказа Вашингтона от обеспечения безопасности Европы. По ее словам, в США обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. В связи с этим «мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки».