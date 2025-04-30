Уолтц: США больше не могут субсидировать безопасность в Европе
Госдолг США размером $33 трлн больше не позволяет субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц New York Post.
Уолтц уточнил, что администрация США сохранит поддержку Европы в военном и дипломатическом плане, но будет «требовательной на всех уровнях». Кроме того, по его словам, защита Украины «должна осуществляться под руководством Европы».
Уолтц поддержал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО об увеличении оборонных бюджетов как минимум до 5% ВВП. Согласно собственной статистике НАТО, из 32 стран-участниц, включая США и Канаду, в 2024 г. на коллективную безопасность в среднем направлялось всего 2,71% ВВП. В феврале официальные лица Польши, Латвии, Румынии, Дании и Великобритании заявили, что в ближайшие годы будут направлять на оборону от 3% до 5% своего ВВП. Швеция, Эстония и Чехия также пообещали достичь того же уровня с 2026 по 2030 гг.
Уолтц подчеркнул, что США продолжат требовать от союзников внесения «справедливой доли». Он выделил премьер-министров Норвегии и Финляндии, увеличивших «свою долю в распределении бремени», и упомянул Испанию, Канаду и Италию, которые «просто удручающе недостаточно помогают».
28 апреля «Ведомости» со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) «Тренды мировых военных расходов» писали, что прирост военных расходов в мире в 2024 г. относительно предыдущего года достиг 9,4%. Сами расходы – $2,7 трлн – стали рекордом с начала 1990-х гг. В среднем по миру доля военных расходов в госбюджетах увеличилась до 7% в 2024 г., а общемировая доля военного бремени достигла 2,5% ВВП.