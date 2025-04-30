Уолтц: США больше не могут субсидировать безопасность в Европе

Уолтц поддержал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО об увеличении оборонных бюджетов как минимум до 5% ВВП. Согласно собственной статистике НАТО, из 32 стран-участниц, включая США и Канаду, в 2024 г. на коллективную безопасность в среднем направлялось всего 2,71% ВВП. В феврале официальные лица Польши, Латвии, Румынии, Дании и Великобритании заявили, что в ближайшие годы будут направлять на оборону от 3% до 5% своего ВВП. Швеция, Эстония и Чехия также пообещали достичь того же уровня с 2026 по 2030 гг.