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Глава ЕК спрогнозировала отказ США от обеспечения безопасности в Европе

Ведомости

Евросоюз ожидает, что США перестанут обеспечивать безопасность Европы и сосредоточат свое внимание на других стратегически важных направлениях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в Вашингтоне все чаще обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. «Мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Она также заявила, что, по мнению Евросоюза, «военная угроза со стороны России» не исчезнет со временем и это требует от стран ЕС большего уровня самостоятельности и координации в оборонной политике.

19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. В апреле премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада может принять участие в перевооружении Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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