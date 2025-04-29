Глава ЕК спрогнозировала отказ США от обеспечения безопасности в Европе
По ее словам, в Вашингтоне все чаще обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. «Мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
Она также заявила, что, по мнению Евросоюза, «военная угроза со стороны России» не исчезнет со временем и это требует от стран ЕС большего уровня самостоятельности и координации в оборонной политике.
19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. В апреле премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада может принять участие в перевооружении Европы.