Глава ЕК спрогнозировала отказ США от обеспечения безопасности в Европе

По ее словам, в Вашингтоне все чаще обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. «Мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).